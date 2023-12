A főtanácsadó arra is felhívta a figyelmet, ez a betelepítés a magyar alaptörvénnyel is ellentétes. Magyar nemzeti érdek, hogy csak az jöhet be, aki a hatósági szabályozásoknak megfelel, aki menekültstátuszt kapott. Ne az EU döntsön arról, hogy kikkel kell együtt élnünk – hangsúlyozta.

Bakondi György szerint a magyar emberek a nemzeti konzultációban felhatalmazást adhatnak a kormánynak arra, hogy továbbra is határozottan kiálljon álláspontja mellett az uniós döntéshozó testületekben.

A főtanácsadó elmondta, hogy a jövő év első felében sajtótájékoztatón értékelik majd a migráció legfrissebb fejleményeit. Hozzátette: már most jól látható, hogy az számszerűleg jelentősen nőtt, a szervezett bűnözés megjelenésével erőszakosabbá vált, és az elmúlt időszak terrorcselekményei a terrorizmussal való összefüggést is bizonyítják.