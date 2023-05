A Tinder is elhagyja Oroszországot

A Tinder tulajdonosa, a Match Group bejelentette, hogy június 30-ig kilép Oroszországból. Addig folyamatosan korlátozzák az applikációhoz való hozzáférést. Sok digitális szolgáltató, például a Spotify és a Netflix, röviddel az ukrajnai katonai invázió után kilépett Oroszországból, amerikai politikai nyomás miatt.

Újabb ukrán bombázás

Szerda hajnalban kigyulladt egy üzemanyagraktár egy stratégiai fontosságú híd közelében, amely Oroszország szárazföldi részét köti össze a Krím-félszigettel a Kercsi-szorosban - közölte egy orosz tisztségviselő.

Lángok és fekete füst gomolyog a nagy tartályok felett, amelyekre vörös színű "Tűzveszélyes" figyelmeztetés van felfestve - legalábbis ez látható azokon a videofelvételeken, amelyeket az orosz közösségi médiában tettek közzé. A TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint drón zuhant a létesítményre, és ez okozta a tüzet.

"A tűz óriási problémát okoz" - tudatta Venyiamin Kondratyjev, a Krasznodari terület kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. Szavai szerint a tűzvésznek nincs halálos áldozata.

Az ukránok merényletet kíséreltek meg

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a FSZB orosz és ukrán tagokból álló csoportot tartóztatott le, akik több terrortámadást is terveztek a Krímben. A gyanúsítottaknál több robbanószerkezetet, távvezérlőket és kommunikációs eszközöket is találtak. Információk szerint a célpontjaik között volt a Krím vezetője, Szergej Akszjonov is.

Boris Johnson: Ukrajnát fel kell készíteni a NATO-tagságra

Boris Johnson korábbi brit kormányfő azt mondta a westminsteri parlamenti képviselőknek, hogy Ukrajnát fel kell hívni a NATO-csatlakozás "minél hamarabbi" előkészítésére. A volt miniszterelnök szerint "nevetséges azt állítani, hogy Ukrajna NATO-tagsága valamilyen módon provokatív lehet Oroszország számára", tekintettel a Kreml provokálatlan lépéseire.

Az ukrán elnöki sajtószolgálat által közreadott képen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (j) fogadja Boris Johnson volt brit miniszterelnököt (b, elöl) Kijevben 2023. január 22-én

Fotó: - / Forrás: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Hivatali idejében Johnson volt Ukrajna egyik leghangosabb nemzetközi támogatója. Röviddel tavalyi lemondása előtt is járt Kijevben.

Az ukrán állam megőrzése nincs az amerikai tervek között

Ukrajna államként való megőrzése nem része az Egyesült Államok terveinek – mondta Nyikolaj Patrusev, az Orosz Biztonsági Tanács titkára. Ukrajna – jegyezte meg az Izvesztyija újságnak adott interjújában – "csak a meglévő természeti erőforrások hagyományos lakosság nélküli kíméletlen kiaknázásának tárgyaként szükséges az Egyesült Államok számára. Egy ilyen neonáci irányvonalat követve Washington máris olyan területté változtatta, amelyet emberek milliói hagynak el tömegesen, külföldön keresve védelmet a társadalmi-gazdasági problémákkal és a fasiszta elnyomással szemben" - mondta Patrusev.

Korábban Dmitrij Medvegyev, a Biztonsági Tanács alelnöke adott hangot azon véleményének, hogy sem Európának, sem az Egyesült Államoknak, sem Afrikának és Latin-Amerikának, sem Ázsiának, sem Oroszországnak nincs szüksége Ukrajnára, ezért megszűnik létezni.

A brit légierő vasárnap elfogott egy orosz gépet

A brit Királyi Légierő most hozta nyilvánosságra, hogy vasárnap az észak-skóciai Lossiemouthból felszálló Typhoon-jai elfogtak egy orosz Tu-142 Maritime Patrol turbólégcsavaros repülőgépet, amely az Atlanti-óceán északi része és a Norvég-tenger felől közelítette meg az Egyesült Királyságot, de nem lépett be a légterébe.

Újraindult a villamosközlekedés az elfoglalt Mariupolban

Újraindult az oroszok által megszállt Mariupolban a villamosközlekedés. A délkelet-ukrajnai iparváros súlyos károkat szenvedett az orosz katonai invázió első szakaszában, az ott lévő Azovstal, amelyik korábban Európa legnagyobb acélművének számított, szinte teljesen megsemmisült. A helyén most "tech és ökopark" létesül.

A várost márciusban titokban meglátogatta Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki a mostani ünnepségen videókapcsolaton keresztül vett részt.

"Utak, házak, oktatási, egészségügyi és energetikai létesítmények épülnek és újulnak meg, javul az ipari termelés és a mezőgazdasági termelés. Természetesen továbbra is következetesen és szisztematikusan megoldjuk ezeket a kérdéseket, és arra törekszünk, hogy e régiók városaiban és falvaiban az élet visszatérjen a normális kerékvágásba" - mondta Putyin a videóban.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Alekszandr Beglov szentpétervári kormányzó kíséretében részt vesz a villamosközlekedés újraindítását célzó ünnepségen az orosz ellenőrzés alatt álló Mariupolban, az Azovi-tengeri kikötővárosban, 2023. május 2-án Szentpétervárról, videókapcsolaton keresztül

Fotó: Mihail KLIMENTYEV / Forrás: AFP

Sárba ragadtak az Ukrajnába küldött német önjáró fegyverek

A New York Times szerint a Kijevnek átadott német PzH 2000 önjáró tarackok rosszabbul alkalmazkodtak az ukrán latyakhoz, mint a szovjet gyártmányú Pion tüzérségi rendszerek, amelyeket le kellett volna cserélniük. Németország Hollandiával együtt 14 darab Panzerhaubitze 2000 típusú önjáró tarackot küldött Ukrajnának.

A cikk megjegyzi, hogy

a múlt héten úgy döntöttek, hogy az összes német önjáró fegyvert elviszik a csatatérről, mivel orosz ágyúzás esetén képtelenek maguktól elhagyni a területet. Egy ukrán hadnagy pedig arra panaszkodott, hogy az egyik tarackot el kellett vontatni, amikor az elakadt a sárban.

A RIA Novosztyi által idézett cikk arról is ír, hogy az ukránok szerint túl óvatosan kell bánni a német technológiával. Az érzékeny elektronika ugyanis könnyen meghibásodik, ha nedvességnek vagy szennyeződésnek vannak kitéve. A katonáknak ezért speciális csizmát vagy papucsot kell viselniük, amikor beszállnak egy ilyen járműbe. Ezen felül túl nagy a karbantartási igényük: két ládányi lőszer kilövése után egy teljes napot a karbantartásra kell fordítani.

Az Egyesült Államok 300 millió dolláros katonai segélyt jelent be

Az Egyesült Államok állítólag 300 millió dollár értékű új katonai segélycsomagot jelent be Ukrajnának, amely első ízben tartalmaz rövid hatótávolságú, levegőből indítható rakétákat. A Hydra 70 rakéták nem irányított rakéták, használhatók repülőgépeken vagy helikoptereken.

A Külkapcsolatok Tanácsa szerint az USA eddig közel 80 milliárd dollárnyi segélyt küldött Ukrajnának.

Orosz S-300-asok tartanak Zaporizzsja felé

Öt darab S-300-as rakétarendszereket szállító kamiont vettek észre az oroszok által megszállt Mariupolban Zaporizzsija felé – írta Petro Andrjuscsenko, Mariupol polgármesterének tanácsadója a Telegramon.

Az S-300 szovjet légvédelmi rakétarendszer, Oroszország azonban az újrahasznosított S-300-ast használta ukrajnai célpontok támadására.

Az S-300-as rendszerekkel végrehajtott támadások általában Zaporizzsja város lakott területeit célozták meg az ilyen megmozdulások után – mondta Andrjuscsenko, és arra kérte a lakosságot, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légi riasztásokat.

Lakóházakba és egy iskolába csapódtak rakéták

A Suspilne, Ukrajna állami műsorszolgáltatója arról számolt be, hogy Kramatorszkban három lakóház és egy iskola sérült meg az orosz S-300-as rakéták csapásában.

Kijev a szövetségesei előtt is titkolózik

Kijev titokban tartja tavaszi ellentámadásának részleteit az esetleges kiszivárogtatások miatt, amelyek veszélyeztethetik pozícióját a csatatéren - írja meg nem nevezett európai forrásokra hivatkozva a Politico.

John Kirby, az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője a kiadványnak adott interjújában kijelentette, hogy az ellentámadás megkezdése előtti információhiány nem lenne meglepetés Washington számára.

Korábban az egyik amerikai televíziós csatorna egy Volodimir Zelenszkijhez közel álló, meg nem nevezett forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Kijev megváltoztatott "néhány katonai tervet" amiatt, hogy kiszivárogtak titkos dokumentumok, amelyek az ukrán csapatok helyzetét, pozícióikat, fegyverkészleteiket és veszteségeket becsül.

Bomba robbant Oroszországban

Bombát robbantottak az oroszországi Brjanszk régióban, ami miatt kisiklott egy tehervonat – közölte a helyi kormányzó. A robanás erejétől a mozdony és a szerelvény 70 vagonja közül 20 kisiklott. Áldozatok, sérültek nincsenek, a robbanás után tűz sem keletkezett.

Hétfőn hasonló körülmények között egy másik vonat is kisiklott az Ukrajnához közeli régióban.

Az ukrán vezetés egyik esetben sem ismerte el, hogy ők állnának a szabotázsok mögött.

Hatalmas robbanások Bahmutban - videó

Az ukrán védelmi minisztérium Twitter-fiókjában közzétett egy videót, amely szerint "Bahmut tartja magát". A város egy része továbbra is ukrán kézen van, annak ellenére, hogy az elmúlt hónapokban heves harcokat vívtak, és sok előrejelzés szerint hamarosan elesik.

Bakhmut holds.



🎥 Andriy Tsaplienko pic.twitter.com/bBtXvsaKHH — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 2, 2023

Független források nem tudták ellenőrizni, hogy mikor készült a most feltöltött videó.

Nagy szankciócsomagot készít elő Ukrajna

Az ukrán és a partnerországok szankciórendszereinek megerősítéséről egyeztetett Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint szorosan nyomon követik, hogy kik és hogyan próbálják megkerülni a szankciókat, és dolgoznak annak megakadályozásán.

"Nagy szankciócsomagot készítünk elő. A döntés hamarosan megszületik" - közölte éjszakai videójában Volodimir Zelenszkij, de hogy mire vonatkoznak majd a szankciók, és hogy azokat csak Ukrajna vagy más országok is bevezetik-e, nem közölt részleteket.

Magyarország segít

Magyarország területére 2023. május 2-án az ukrán-magyar határszakaszon 5332 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 5538 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 72 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Az ukrajnai háború elől 2023. május 2-án 54 ember, köztük 17 gyermek érkezett Budapestre vonattal - közölte a rendőrség.