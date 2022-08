Cikkünk frissül!

Egyelőre nem nyit ki a McDonald's Ukrajnában

A McDonald's augusztusban nem nyit ki újra Ukrajnában – közölte a cég. Annak ellenére, hogy a korábbi sajtóértesülések szerint a McDonald's augusztusban újra megnyithatja éttermeit Ukrajnában, a társaság vállalati kommunikációs vezetője tagadta ezt az információt. Korábban Dmitro Kuleba külügyminiszter azt mondta, hogy a hatóságok meggyőzik a McDonald's vezetőségét, hogy folytassák a munkát Ukrajnában. A McDonald's február 24-én leállította ukrajnai tevékenységét, amikor Oroszország megindította a teljes háborút Ukrajna ellen.

Oroszország 39 brit állampolgár ellen vezet be szankciókat

Az orosz külügyminisztérium augusztus 1-jén bejelentette, hogy 39 brit politikusnak, üzletembernek és újságírónak megtiltották a belépést Oroszországba. A szankcionált személyek között van David Cameron volt brit miniszterelnök, Keir Starmer, a munkáspárt vezetője, valamint Piers Morgan és Robert Peston újságírók. A tilalom azokra irányul, akik állítólag hozzájárulnak London ellenséges irányvonalához Oroszországgal szemben – írja a Politico az orosz külügyminisztérium közleményére hivatkozva.

Kivonul a megszállt területekről az ukrán posta

Az ukrán posta leállítja a munkát az oroszok által megszállt területeken. Igor Szmeljanszkij, az állami tulajdonú Ukrposhta vezetője azt mondta, hogy az ország postaszolgálata csak az Ukrajna által ellenőrzött régiókban működik. Az állami vállalat Zaporizzsja és Herszon megyében „nyomás alatt” működhetett, nyugdíjat fizethetett és pénzt utalhatott át az embereknek, augusztus 1-jétől azonban a vállalat a megszállt területeken nem folytatja munkáját a magas kockázatok és a rablásveszély miatt.

Egy amerikai elemzés szerint súlyos károk érhették az orosz gazdaságot

A Yale Egyetem üzleti szakértőinek és közgazdászainak új jelentése szerint az orosz gazdaságot súlyosan károsították a szankciók és a nemzetközi üzleti élet kivonulása, amióta az ország megszállta Ukrajnát. A jórészt publikálatlan adatok azt mutatják, hogy Oroszország hazai gazdasági tevékenységének nagy része megtorpant az invázió óta. „Nemcsak a szankciók és az üzleti visszavonulás működött, hanem alaposan megbénította az orosz gazdaságot minden szinten” – olvasható a 118 oldalas jelentésben. „Az orosz belföldi termelés teljesen leállt, és nincs kapacitás az elveszett vállalkozások, termékek és tehetségek pótlására.”

203 gyerek eltűnt Ukrajnában

Kateruna Pavlicsenko, Ukrajna belügyminiszter-helyettese augusztus 1-jén azt állította, hogy a háború kezdete óta 203 gyerek tűnt el Ukrajnában, többségük a harcokkal érintett övezetben. Az ukrán rendőrség a februári invázió kezdete óta összesen 4242 gyerek eltűnését rögzítette, közülük 4039-et rövidebb-hosszabb idő után megtaláltak.

ENSZ: 5327 civil halt meg, 7257 megsebesült

Az ENSZ emberi jogi ügynöksége arról számolt be, hogy július 1. és 31. között 1455 civil áldozatot jegyeztek fel Ukrajnában – 355 ember meghalt és 1100 megsebesült. A legtöbb áldozatot a jelentések szerint „robbanófegyverek nagy kiterjedésű hatásai okozták, beleértve a nehéztüzérség lövedékeit, rakétarendszereket, rakétákat és légicsapásokat”. A háború kezdete óta 5327 civil halt meg, 7257 pedig megsebesült az ENSZ ukrajnai irodájának összesítése szerint.

Elbukott orosz felderítési kísérletek

Az ukrán „Dél” hadműveleti parancsnokság arról számolt be, hogy az orosz erők három felderítő akciója is elbukott a Herszon megyei Bilohirkában és Trudoliubivkában. Az ukrán erők állítólag 32 orosz katonát is megöltek, és megsemmisítettek egy tarackot, egy föld-levegő rakétarendszert és négy páncélozott járművet.

Oroszország 35 települést lőtt a Donyeckben

Harkov megyében az orosz hadsereg támadta Harkov városát és további 16 települést. Donyeck megyében az orosz csapatok támadták Bahmut városát és kilenc közeli települést. Oroszország nyolc települést is ágyúzott Kramatorszk közelében az ukrán vezérkar jelentése szerint.

Háborúkutató Intézet: az orosz erők csapatokat helyeznek át Dél-Ukrajnába

Az amerikai központú Háborúkutató Intézet (ISW) arról számolt be, hogy az orosz erők továbbra is csapatokat telepítenek át Donyeck megye északi részéből, hogy megerősítsék a dél-ukrajnai védelmi állásokat, ezzel leállítva a Szlovjanszk elleni támadást. Az ISW megjegyzi, hogy a helyzet valószínűleg hasonló ahhoz, amikor az orosz erők „elhanyagolták" Zaporizzsja és Herszon megyét a Luhanszk megye elleni támadások során, és potenciálisan nyitva hagyják a Donyeck megyében lévő orosz állásokat az ukrán ellentámadás előtt.

Meghatározzák Spanyolországban a légkondicionálók beállításait

A spanyol vállalkozásoknak, éttermeknek, múzeumoknak és tömegközlekedési eszközöknek szigorú hőmérsékleti követelményeket kell betartaniuk a kormány hétfőn bejelentett rendkívüli intézkedései értelmében az energiatakarékosság érdekében. A rendelet nyáron 27 Celsius fok minimális, télen 19 Celsius fok maximum hőmérsékletet határoz meg.

A világ nagy részén megugrott az élelmiszer-infláció

A Világbank jelentése szerint az élelmiszer-infláció a fejlődő világ nagy részén megugrott, mióta Oroszország megtámadta Ukrajnát, és számos gazdagabb országot csapdába ejtett az emelkedő árak ciklusában. A szervezet szerint a háború sok országot sújt az élelmiszerszámlák éves nemzeti jövedelmének (GDP) több mint 1%-ának megfelelő növekedésével, míg mások nem tudják megfékezni a hatást, és teljes adósságválságba süllyednek.

2008-as szintre esett vissza az orosz gázkitermelés

Az orosz Gazprom napi gáztermelése júliusban 2008 óta a legalacsonyabb szintre esett vissza, a számok arra utalnak, hogy attól tartanak, hogy Moszkva energiaválságot okozhat Európában az ellátás leállításával. A Bloomberg hétfőn közzétett elemzése szerint az állami tulajdonú energiacég napi 774 millió köbmétert szivattyúzott a múlt hónapban, ami 14%-kal kevesebb, mint júniusban. Az év össztermelése 262,4 milliárd köbméter volt, ami 12%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. Míg az Európába irányuló szállítások lassulnak, a Gazprom Kína felé irányuló exportja hét hónap alatt 61%-kal nőtt, júliusban rendszeresen meghaladta a napi szerződéses összeget, és minden idők új napi csúcsát érte el.

Magyarország segít

Magyarország területére 2022. augusztus 1-jén az ukrán-magyar határszakaszon 6342 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 6036 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 257 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Az ukrajnai háború elől 2022. augusztus 1-jén 27 ember, köztük 10 gyermek érkezett Budapestre vonattal.

Amerikai fegyverszállítmány

Az Egyesült Államok további 550 millió dollár értékben küld fegyvereket Ukrajnának, beleértve az egyre fontosabb rakétavetőkhöz és tüzérségi fegyverekhez való lőszert is. Ukrajna további négy amerikai gyártmányú nagy mobilitású tüzérségi rakétarendszert (HIMARS) kapott – közölte Ukrajna védelmi minisztere.

Nukleáris pajzs

Az Egyesült Államok azzal vádolja Oroszországot, hogy Ukrajna legnagyobb atomerőművét „nukleáris pajzsként” használja. Antony Blinken amerikai külügyminiszter azt mondta, Washingtont mélyen aggasztja, hogy Moszkva most katonai bázisként használja a zaporizzsjai erőművet, és a környékéről lő ukrán erőkre. A felelőtlenség csúcspontjának nevezte Oroszországnak az erőmű körül tett lépéseit.

Putyin: egy nukleáris háborúnak nem lehetnek nyertesei

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn az atomsorompó-egyezmény résztvevőinek küldött levelében kijelentette, hogy egy nukleáris háborúnak „nem lehetnek nyertesei”, és ezt „soha nem szabad szabadjára engedni”. Februárban Putyin határozottan utalt Oroszország nukleáris arzenáljára, és figyelmeztette a külső hatalmakat, hogy minden beavatkozási kísérlet „olyan következményekhez vezet, amilyenekkel még soha nem találkozott történelme során”. Napokkal később elrendelte az orosz nukleáris erők fokozott készültségbe helyezését.

Elakadt az Ukrajnának ígért 9 milliárd euró

Az ukrán elnök telefonon tárgyalt francia kollégájával. Volodimir Zelenszkij megköszönte Emmanuel Macronnak az eddig Franciaországtól kapott anyagi és hadi támogatást, e mellett pedig arra kérte, hogy segítsen feloldani az Európában elakadt makroszintű pénzügyi támogatást, összesen 9 milliárd eurót. Az ukrán elnök emlékeztetett: a pénzt nyugdíjakra, állami dolgozók fizetésére, és a lakhelyüket a háború miatt kényszerből elhagyók támogatására használnák fel. Korábban Arianna Podesta, az Európai Bizottság szóvivője azt mondta, hogy jelenleg nincs elegendő forrás az Ukrajnának jóváhagyott második részlet biztosításához.

Újabb 16 gabonaszállító hajó indulhat el

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök éjszakai videóüzenetében üdvözölte, hogy a háború kitrése óta először hagyhatta el az odesszai kikötőt gabonaszállító hajó. Emlékeztetett, hogy a most Afrika felé útnak indított 26 ezer tonnányi kukorica az első pozitív esély arra, hogy sikerüljön megfékezni az élelmiszerválság terjedését a világban. „Nem lehetnek azonban olyan illúzióink, hogy Oroszország egyszerűen tartózkodik attól, hogy megpróbálja megzavarni az ukrán exportot. Oroszország folyamatosan éhínséget váltott ki Afrika és Ázsia országaiban, amelyek hagyományosan nagy mennyiségben importáltak ukrán élelmiszert” – mondta. Volodimir Zelenszkij, aki azt is bejelentette: a hétfőn útnak indult hajón kívül további 16 gabonaszállító várja, hogy útnak indulhasson afrikai és ázsiai célországok felé.

Borítókép: Ukrán polgári lakosokat tanítanak lőfegyverrel bánni egy lembergi lőtéren 2022. július 30-án / MTI / EPA / Mikola Tisz