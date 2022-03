„A brüsszeli buborék szívóereje óriási. Ez egy mikrovilág”. Így vélekedett nemrég egy olasz gyakornok a Groene Amsterdammer holland lapnak. Egy korábbi tisztviselő pedig arról beszélt, hogy a brüsszeli buborékban élők minden mozzanata az EU légkörében zajlik, a gyermekeik pedig nagyon drága nemzetközi iskolába járnak, amit az Európai Bizottság fizet állandó szerződéssel. Beszámolók alapján a legfontosabb emberek Tervurenben élnek, ami sokak szerint Európa egyik legdrágább és legjobban őrzött települése. Stábunk most utánajárt, hogy milyen az élet a kertvárosban, ahol egy tollat sem lehet leejteni anélkül, hogy ne tudnának róla a helyiek és a hatóság – írja a V4NA.

Tervuren az Európai Unió brüsszeli intézményeitől mindössze 15 perces autóútra található. Amikor stábunk megérkezett a kisvárosba, luxusházak erdejében találta magát. Ha a Google térképén madártávlatból megnézzük a telkeket, látható, hogy medencék és sportpályák is tartoznak a kastélyokat idéző házakhoz. A kertészeknek szinte egész évben munkát adnak az akár 2500 négyzetméteres alapterületű telkek. A házak azonban errefelé nem az átlagos európai adófizetők pénztárcájának lettek kitalálva, hiszen 1,5-2 millió eurót is elkérnek egy-egy ilyen villáért. A 23 ezres lélekszámú kisvárosban több iskola is található, ahol túlnyomó többségében a brüsszeli buborékban élő elit gyermekei tanulnak.

Nevezetességből sincs hiány a brüsszeli buborék kertvárosában, bár akad olyan, ami elsősorban a botrányairól lett híres. Tervurenben található például a Közép-Afrika Királyi Múzeum, ahol a kiállítások középpontjában Kongó, az egykori belga gyarmat áll. Nemrég hosszabb időre bezárták, mert egy nagyobb felújításon esett át. A múzeum igazgatója szerint a renoválással az intézmény rasszista és gyarmatosító imázsát akarták lerázni. Egészen addig, amíg a mai Kongói Demokratikus Köztársaság 1960-ban el nem nyerte függetlenségét, Belgium igyekezett gumit és más nyersanyagokat kitermelni az országból, aminek ijesztő emberi áldozatai voltak, milliók haltak éhen és haltak meg betegségekben. A múzeum azonban a több mint 70 millió dolláros befektetés ellenére sem tudta lerázni magáról a rasszista renomét. Most ugyanis egy külön termet tartanak fenn rasszista szobroknak, amelyek az afrikaiakat vademberként ábrázolják. A 19. századtól kezdve Tervuren a királyi család egyik legkedveltebb szabadidős kisvárosa lett, három brabanti herceg is itt van eltemetve a templomban. Nem csoda tehát, hogy Európa vezetői is itt érzik otthonosan magukat.

Tervurenben található a kontinens egyik legjómódúbb golfklubja, a Royal Golf Club, ahol csak szigorúan válogatott személyek lehetnek tagok. A komplexumban szinte követhetetlen szabályrendszer él, a meghatározott ruhát kizárólag a meghatározott módon lehet viselni, a klub területén pedig vannak olyan helyek, ahol telefon egyáltalán nem lehet a tagoknál. Nem kizárt, hogy ezek azok a helyek, ahol a legtitkosabb szövetségeket kötik. A klub tiszteletbeli elnöke egyébként II. Albert belga király.

Amennyire a nyitott határoknak és a befogadásnak adnak hangot a brüsszeli bürokraták, annyira igyekeznek védeni és kizárni a nem helyieket. Az utcákról szinte lehetetlen belátni a kertekbe, a magas kerítések mögött sűrű növényzet biztosítja, hogy biztosan titokban maradjon, mi található és mi történik az udvaron. A telkek számos pontját biztonsági kamerával figyelik, így a járókelők még tüsszenteni sem tudnak anélkül, hogy azt ne vennék videóra.

Hogy mennyire szigorúan védik a környéket, jól mutatja az is, hogy stábunk alig pár perce tartózkodott Tervurenben, két rendőr érkezett ki a kollégáinkhoz, akik elvették a telefonjaikat és kitörölték a korábban készített fényképeket. A rendőrök jogsértő módon az autót is kipakolták, emellett az operatőr kamerájának memóriakártyáját is elvették, mondván hogy tilos forgatni ezen a környéken. Csakhogy ez nyilvánvalóan hazugság, hiszen a Google térképén is gond nélkül végig lehet sétálni a városon, igaz, néhány ingatlant a tulajdonosok kérése kitakart a cég. A korántsem zökkenőmentes forgatás után megpróbáltuk kideríteni, hogy pontosan kik laknak ezen a környéken, és hogy miért akarhatják távol tartani az embereket. A megdöbbentő összefüggésekről sorozatunk következő részében számolunk be – zárul a V4NA cikke.

