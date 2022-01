„A tárgyban jelzett ingatlan korábban a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály vagyoni körébe tartozott. Néhány évvel ezelőtt az ingatlant a jogszabály szerint fel kellett becsültetni, mely szerint az értéke közel 1,5 milliárd forint volt” – olvasható a XII. kerületi Szilassy út 3 alatti, Haggenmacher-villa néven ismert ingatlanról szóló 2005-ös keltezésű levélben, amit Schiffer János akkori főpolgármester-helyettes jegyez.

közel két évtizeddel később a Karácsony Gergely vezette főváros az évek óta növekvő ingatlanárak mellett is mindössze 400 millió forintért adta volna el a Normafa közelében lévő műemlék ingatlant,

és amelyet Fürjes Balázs előterjesztésére végül az állam vesz meg, élve elővásárlási jogával - ismerteti a Magyar Nemzet.

„Nem lesz privatizáció, az állam él az elővásárlási jogával!” – idézte az Index Fürjes Balázs Facebookon közzétett bejegyzését. A Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára, aki egyben a kormánypártok képviselőjelöltje a kerületben, úgy fogalmazott: a műemlék eladásának szándéka óriási felháborodást váltott ki a Hegyvidéken. A lap cikke szerint Fürjes Balázs korábban ígéretet tett rá, hogy megmenti a Haggenmacher-villát, amelynek érdekében már a civilek, sőt még a XII. kerületi DK-s képviselő Élő Norbert is föllépett, civilek pedig petíciót indítottak a műemlék megmentésére. Fürjes Balázs politikus előterjesztést készített a kormánynak, amelyet elfogadva az állam él elővásárlási jogával, és biztosítja azt a bruttó 508 millió forintot, amelyet korábban vételárként a főváros kialkudott az ingatlan megvásárlására szerződő vevővel.

Az állam által megvásárolandó ingatlan jövőjéről fürjes Balázs azt írta: „Az Istenszeme fogadó közösségi hasznosításáról együtt döntünk! A tervezésbe bevonjuk a helyi önkormányzatot és természetesen a budaiakat is. Közösen találjuk ki majd, hogyan keltsük új életre ezt a valaha mesés villát és parkját, és hogy mire használjuk az épületegyüttest”.

Az állami közbeavatkozásnak köszönhetően így köztulajdonban maradhat a Haggenmacher-villa mintegy hétszáz négyzetméteres műemlék épülete, amelyet klasszicista stílusban építettek, és korábban Istenszeme néven fogadóként működött. A villában kialakított fogadóban szállt meg korábban Kossuth Lajos is, akit a közeli parkban fogtak el 1837-ben a betiltott Országgyűlési Tudósítások terjesztéséért.

Az épület és a hozzá tartozó közel négyhektáros ősfás telek később Haggenmacher Károly sörgyáros, majd a főváros tulajdonába került. Az épület a szocializmus alatt több funkciót is betöltött, és folyamatosan romlott az állapota.

Az ingatlan.com adatai alapján az ingatlanegyüttes az állagromlást is figyelembe véve egymilliárd forintot is érhet jelenlegi állapotában.

nem ez lett volna az első eset, amikor a főváros áron alul értékesít egy ingatlant a Hegyvidéken.

A Városháza-ügyben érintett egyik ingatlaneladás esetében is hasonló történt. Az Istenhegyi úton mindössze 256,5 millió forintért adott el egy kiemelkedően értékes telket a főváros, amelyet új tulajdonosa néhány hónappal később már kétszázmillió forinttal többért kínálhatott eladásra.

Továbbra is titkolózik a városháza

A Karácsony Gergely vezette Főpolgármesteri Hivatal nem ad választ arra a kérdésre, hogy a főpolgármester mire alapozva állította azt, hogy a fővárosi vagyonkezelő vezetője, Barts J. Balázs a 2021-es munkavégzéséért év végi jutalmat kapott. A Magyar Nemzet közérdekű adatigénylést nyújtott be a Főpolgármesteri Hivatalnak, hogy megtudják, idén osztottak-e jutalmat a városházán. Mint kiderült, a hivatalban tavaly év végén nem járt „pulykapénz”, ám ez még nem bizonyítja azt, hogy a Városháza-ügy egyik főszereplője Barts J. Balázs nem kapott volna jutalmat, ugyanis a prémiumát a munkáltatónak, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-nek kell kifizetnie. A fővárosi cégek alkalmazottainak járó juttatásokról a főpolgármester dönt, ezért is állíthatta Karácsony a városháza eladását vizsgáló bizottság előtt, hogy a vagyonkezelő vezetője ugyanúgy kapott év végi jutalmat, mint a többi fővárosi cég vezetője. Ami azért is érdekes, mert néhány hónappal korábban a Városháza-botrány kapcsán Barts fegyelmit kapott a főpolgármestertől, de ennek ellenére a bizalom megmaradt iránta. Számos más kérdés is nyitott maradt a fővárosi ingatlaneladásokat vizsgáló bizottság munkájának befejezése után. Egyelőre nem tudható, hogy Bajnai Gordon egykori miniszterelnök milyen apropóból tárgyalt a fővárosi ingatlanok eladása ügyében, ugyanis rendszeresen azt hangsúlyozza, hogy külföldön él, dolgozik és semmi köze a magyar közélethez. Ennek ellenére az ő hangja is felismerhető az Anonymus által nyilvánosságra hozott hangfelvételeken. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a mai napig hajlandó elismerni, hogy tárgyalások folytak a Városháza épületének eladásáról, holott helyettese, Kerpel-Fronius Gábor ezt egy televíziós adásban elismerte, hogy Karácsony és ő készítették elő az erre vonatkozó előterjesztést. A Városháza-ügy gyanús ingatlaneladásai miatt jelenleg tucatnyinál is több nyomozást folytat a rendőrség.

