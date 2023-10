Az amerikai lap az idős nő hozzátartozóira hivatkozva arról számolt be, hogy Hoffner „álmában, békésen” távozott az életből. A The New York Times szerint a halál pontos okát még nem állapították meg.

Az idősotthonban élő Hoffner október elsején döntötte meg a legidősebb ejtőernyős rekordját. Úgy tudni, már százévesen is sok örömét lelte egy ejtőernyős ugrásban.

Egy videón látható, ahogy a 104 éves nő guruló járókeretével jókedvűen a Chicago közelében lévő egyik repülőtéren sétál. Később egy tapasztalt ejtőernyőssel tandemben több ezer méter magasságban ugrottak ki egy repülőből.

Hoffner a felvételeken úgy tűnt, jól szórakozik. A kalandos ugrást követően élményeit úgy foglalta össze, hogy „szép és békés volt” az ugrása.

A család reméli, hogy a rekordot a Guinness-rekordok Könyve posztumusz is elismeri, az elismertetés folyamatban van. A jelenlegi korrekorder, a svéd Linnéa Ingegärd Larsson 103 évesen került be a rekordok könyvébe tavaly májusi ugrásával.