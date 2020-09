„Hölgyem, ön viszont ronda, de én reggelre kijózanodom”

Winston Churchill a világtörténelem egyik legjelentőseb alakja, nagyban köszönhető neki, hogy a szövetségesek a II. világháborúban legyőzték a Németország vezette tengelyhatalmakat. Kétszer is volt Nagy-Britannia miniszterelnöke (1940–1945, 1951–1955), kétszer volt az admiralitás első lordja.

A fentiek mellett remek író is volt, irodalmi Nobel-díjat kapott történelmi témájú írásaiért 1953-ban. Haditudósítóként is ténykedett az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején Indiában, Kubában, Pakisztánban és Szudánban is, de a frontvonalban is többször ott volt.

Sokat elmond jelleméről, és talán kiválasztottságról, hogy 1965. január 24-én kilencvenegyedik évében meghalt, és halála előtt évekkel azt mondta: „január 24-én fogok meghalni, amikor az apám.” És így történt, sőt, szinte percre pontosan.

Nagy-Britannia rengeteget szenvedett a második világháborúban, a németek szinte egyfolytában bombázták, leginkább Londont, de a britek kitartottak, talán Churchill lelkesítő beszédeinek hatására is.

Idézzünk ezekből! Első miniszterelnöki beszédében hangzottak el a híres szavak: „Nem ígérhetek mást csak vért, erőfeszítést, verítéket és könnyeket.” Ezt két hasonlóan emlékezetes beszéd követte. Június 4-én mondta el a halhatatlan mondatot: „…harcolni fogunk Franciaországban, harcolni fogunk a tengereken és az óceánokon, harcolni fogunk egyre növekvő bizalommal, és növekvő erővel a levegőben, megvédjük szigetünket, bármibe kerüljön, harcolni fogunk a partokon, harcolni fogunk a leszállópályákon, harcolni fogunk a mezőkön és az utcákon, harcolni fogunk a hegyekben: sohasem adjuk meg magunkat…”.

A másik, június 18-i beszéde utolsó szavai hasonlóan feledhetetlenek: „Gyürkőzzünk hát neki feladatunknak, és úgy viseljük magunkat, hogy ha a Brit Birodalom és Nemzetközössége ezer évig fennmarad is, azt mondhassák az emberek: Ez volt a legdicsőbb órájuk.”

A háború után a leghíresebb beszéde az 1946. március 5-i fultoni, amikor először hangzott el a történelem során a vasfüggöny kifejezés. „A baltikumi Szczecintől az Adriánál levő Triesztig vasfüggöny ereszkedett le, a kontinens teljes szélességében. E vonal mögött van Közép- és Kelet-Európa ősi államainak összes fővárosa. Varsó, Berlin, Prága, Budapest, Belgrád, Bukarest és Szófia, mindezen híres városok, környező népességükkel abban fekszenek, amelyet szovjet szférának kell neveznem, és így vagy amúgy, de mind ki van téve nem csupán a szovjet befolyásnak, de egy igen erős és egyes esetekben fokozódó mértékű moszkvai ellenőrzésnek is.”

Vezette az admiralitást, kétszer volt miniszterelnök, és Nobel-díjat kapott

De rengeteg mondás, anekdota fűződik a nevéhez, ezekből gyűjtöttünk össze egy csokorra valót.

Az utolsó szavai voltak: „Ne felejtse el, hogy én az alkohollal sokkal jobb vásárt csináltam, mint ő velem.”

„Kész vagyok a Teremtővel való találkozásra. Hogy aztán a Teremtő felkészült-e erre a megpróbáltatásra, az más kérdés.”

„Amikor arról kérdeznek, mire van legnagyobb szüksége valakinek, hogy politikussá váljon, azt felelem: Arra a képességre, hogy megjósolja, mi fog történni másnap, a következő hónapban, a következő évben – és utána képes legyen megmagyarázni, miért nem az következett be.”

Néhány idézet, amelyek ugyancsak megszívlelendők:

„Egy jó beszédnek olyannak kell lennie, mint egy nő szoknyájának: elég hosszúnak, hogy elfedje a tárgyat, de ahhoz elég rövidnek, hogy felkeltse az érdeklődést.”

„Nincs semmi pezsdítőbb annál, mint mikor rálőnek az emberre, de nem találják el.”

„Amikor a sasok hallgatnak, a papagájok kezdenek fecsegni.”

„Rengeteg hazugság van a világon és a legrosszabb benne az, hogy a fele igaz.”

„A kapitalizmusnak az a sajátos hibája, hogy egyenlőtlenül részesít a javakban. A szocializmusnak az a sajátos erénye, hogy egyenlően részesít a nyomorban.”

„Annak a társadalomnak, amelyben az emberek nem mondhatják el a véleményüket, nincs jövője.”

„Ha külföldön vagyok, sosem bírálom vagy támadom országom kormányát. Amikor aztán hazajövök, bepótolom a dolgot.”

„Ha Hitler megtámadná a poklot, szerét ejteném, hogy kedvezően szóljak az ördögről.”

„Szeretem az állásomat, a munkát viszont ki nem állhatom.”

„Az államférfi a következő nemzedékre gondol, a politikus csak a következő választásokra.”

„Csak annak a statisztikának hiszek, amit én magam hamisítottam.”

„Épp most készítem elő rögtönzött válaszomat.”

Végül két anekdota:

„Lady Nancy Astor: – Winston, ha az ön felesége lennék, mérget öntenék a kávéjába!

Churchill: – Nancy, ha az ön férje lennék, meg is innám azt!”

„Bessie Braddock: – Uram, maga részeg!

Churchill: – Hölgyem, ön pedig ronda. De én reggelre kijózanodom…”