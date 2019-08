Sörrel, virslivel és hippis hangulattal a mentőknél

Minden évben 5500 véradóra van szükség Dunaújvárosban, hogy az ellátáshoz szükséges vérmennyiséget biztosítani tudják. Ez így van már tíz esztendeje, a város lakossága pedig csökken.

Nem csoda, ha a vöröskereszt munkatársai mindent elkövetnek, hogy elérjék a véradókat. Ennek úgy tűnik, egyik bevált módja a retró véradás, amit immár harmadik alkalommal rendeztek meg Dunaújvárosban, a mentőállomáson.

Mitől retró egy véradás? – tettük fel a kérdést Feth Katalinnak, a vöröskereszt dunaújvárosi szervezete vezetőjének. – Megpróbáljuk a régi idők hangulatát visszaidézni, hogy a sör, bambi, körhinta szentháromságot felidézzük, azt a hangulatot újra átéljük – válaszolta. Úgy látja, az emberek szeretik, ha egy kis körítést is tesznek a véradás köré, nem a megszokott fehér köpenyes környezetben zajlik az esemény.

Nem beszélt a levegőbe. Egyrészt, mert a régi időkhöz hasonlatosan most is sör és virsli, valamint egy kis ajándék is járt a véradóknak, másrészt a vöröskereszt munkatársai be is öltöztek – talán a woodstocki fesztivál évfordulójáról is megemlékezve – a hippikorszak jellegzetes rekvizitumait magukra öltve. Virágkoszorú a hajban békejelvény a nyakban, és a korszak meghatározó zeneszámai. Ezt a hangulatot élhették át tegnap déltől délután négyig, akik úgy gondolták, segítenének.

Márpedig sokan gondolták így! Már a déli kezdésnél komoly sorállásra kellett számítani. És nem csak azért, mert a szokásos procedúrát végig kell járni. Felveszik az adatokat, számtalan kérdésre válaszolnak, megvizsgálják őket, a hemoglobinszintjüket megmérik. Ha minden rendben, akkor már mehetnek is a véradószékhez. Ez azon túl, hogy jó érzéssel tölti el, aki segített, egy komoly laborvizsgálatnak vetik alá a vérét, így folyamatos kontroll alatt van, tudja, hogy egészséges.

Feth Katalin elárulta, nagyon sok az ismerős arc, mint például Hegyesi László, aki 112-szeres véradó, vagy a 104-szeres Gröbl János. Ez annak köszönhető, hogy a visszatérő vér­adók figyelik, hogy ha letelt az 56 nap, akkor hová mehetnek segítségre nyújtani a karjukat. Vannak különleges esetek is. Tarány Gábor, a DAK Acélszerkezeti Kft. ügyvezetője amellett, hogy maga is lassan 100-szoros véradó lesz, dolgozóinak egy nap szabadságot ad, ha elmennek vért adni.