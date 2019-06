Rekord jegyeladással startol

Több jegyet, bérletet adtak el eddig, mint valaha, és sokan fognak még a helyszínen is vásárolni.

Csodás időnk lesz, mind a négy napra kánikulát jósolnak, és a színpadok, sátrak építésében sem volt fennakadás – számolt be lapunknak kedden a ­DUDIK fesztivál főszervezője, Arnold Miklós. A katasztrófavédelmi bejárás maradt a végére, a szakemberek ma tekintik meg a gondosan előkészített helyszínt.

Arnold Miklós szerint a felhőtlen szórakozást semmi sem fogja akadályozni. Hétfőn és kedden este is történt talajmenti szúnyoggyérítés, így az áradás miatt megszaporodott vérszívók rajától sem kell tartaniuk a fesztiválozóknak. Fontos tudnivaló, hogy a rendezvény területére ételt és italt nem vihetnek be a vendégek. Kivételt képez ez alól a fél literes ásványvíz, de mindenféle üdítőt vagy alkoholos italt kint kell hagyniuk a látogatóknak. A helyszínen lesz több helyen is étel- és italárusító egység, a zömmel helyi vállalkozók által üzemeltetett büfék pedig a fogyasztóbarát árakra alapoznak.

Az épülő helyszínt kedden Cserna Gábor polgármester is megtekintette, a bejárás során Arnold Miklóssal beszélgetett, s érdeklődött az előkészülekeről. A szervező elmondta, szombat estére, amikor a rendezvény talán legnagyobb húzóneve, a Dunaújvárosban igen régen koncertező Ákos is színpadra lép, cél az ötezer látogató, ami közel telt házat jelent, de ilyen jegyeladások mellett nem elérhetetlen. Általános tapasztalat: a belépők kétharmadát elővételben eladják, a maradék egyharmad pedig helyszíni vásárlások során talál gazdára. Ma a négy órai kapunyitást követően a korai érkezők a már megszokottnak mondható ­„DUDIK-arculathoz” képest néhány újdonsággal is szembesülhetnek. Az éjjeli partiknak, kisebb fellépőknek felhúzott sátor most nagyobb, mint eddig valaha, és így talán többet is felfog a dübörgő decibelekből, mint kisebb méretű elődje. DUDIK nincsen 3D-s óriás felirat nélkül, de a régit idén lecserélték egy még impozánsabb darabra. A fesztivál nevét formáló installáció most fluoreszkáló festékkel van díszítve, ami nagyon jól mutat az éjszakai forgatagban. A dekorációs elemekre kifejezetten figyeltek a szervezők, a bulisátor melletti részt olaszos hangulatot idéző, színes esernyők sora díszíti.

Ilyen körülmények mellett indul el ma a XI. DUDIK, amely az évek során kinőtte magát, s jóval több már, mint egyetemi partimaraton. A szerda este sztárfellépője egyértelműen Majka, de az újvárosi Horváth Tomi is sokakat megmozgat. Az MVM aréna zenészei is főleg városiak, a Névtelen Utca, a Rockbox és a Pentele SKA Club játszik ma a nyitóestén.