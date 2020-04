Összefogott az optikus szakma a vírus idején

A Magyar Optikus Ipartestület és a Magyar Látszerész Szövetség közösen létrehozott egy internetes honlapot, ahol nyomon követhető, hogy az országban működő optikák milyen ügyeleti rend szerint működnek.

Szabadi Zsolt, a látszerészszövetség elnöke a Világgazdaságnak elmondta: Magyarországon 1200 optikai szaküzlet működik, közülük 200 hálózatban, a beszállító cégek száma pedig 80-ra tehető. Nehéz helyzetbe került az ágazat, több tízezer háztartást érint, hogy a vírushelyzet miatt gyakorlatilag le kellett állniuk a munkával. A Magyar Optikus Ipartestület és a Magyar Látszerész Szövetség a hazai piacon szereplő gyártó és nagykereskedelmi cégek teljes támogatásával levélben kereste meg Varga Mihály pénzügyminisztert, dr. Palkovics László innovációs és technológiai minisztert, dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztert és dr. Parragh Lászlót, az Iparkamara elnökét az optikai szakma védelmében.

A koronavírus-járvány okozta helyzetben a fertőzésveszély miatt a szemorvosokhoz hasonlóan az optomet­risták is gyakorlatilag felfüggesztették a látásvizsgálatokat, az optikák zárva tartanak, de hogy segítsék a vírus elleni védekezésben dolgozókat és a lakosságot a legszükségesebb feladatok elvégzésével ezért megszervezték az ügyeleti rendszert. Ezt egy egy internetes honlapon térképes keresővel tették mindenki számára elérhetővé. Dunaújvárosban is működik ez a rendszer, mégpedig a következő üzletekben és időpontokban lehet jelentkezni, ha valakinek problémája akadna. A Visus Optika a Dózsa Gy. út 40. szám alatt hétfőtől péntekig 9 és 11 óra között tart ügyeletet, ők a 06-30/975-3648-as telefonszámon érhetők el. Az Optic World a Dózsa György út 16-ban szerdán és pénteken 9 és 15 óra között ügyel, telefonszámuk: 06-30/6464-782. Az Ofotért, a Dózsa György út 4/b-ben is tart ügyeletet, hétköznaponként fél kilenc és délután három óra között. Őket a 06-20/8845-990-as telefonszámon lehet elérni. A Vision Express a Tescóban működik, kedden és csütörtökön ügyelnek kilenc és délután három óra között, telefonszámuk: 06-20/8846-980.

Az ügyeleti rendben elvégezhető konkrét feladatokról kérdeztük Visiné Orbán Lilla optometristát, kontaktológust, a Visus Optika munkatársát. Mint elmondta március 15. után olyan mértékben esett vissza üzletük forgalma, hogy csökkenteniük kellett a nyitvatartási időt. A koronavírus-járvány elleni védekezésben foganatosított intézkedések mentén elvégezték a szükséges fertőtlenítéseket, így csaknem az összes szolgáltatásukkal a vásárlók rendelkezésére tudnak állni. Végeznek látásvizsgálatot, szemüveget is készítenek, annak, akinek erre most szüksége van, illetve vállalják szemüvegek javítását is. Egyedül az új kontakt­lencsék használatának betanítását nem végzik el, mert e műveletnél a közeli kontaktus miatt a fertőzésveszély fokozottabb és nem akarnak kockáztatni. Visiné Orbán Lilla kiemelte, lassan szeretnének újra teljes nyitvatartással dolgozni, reméli, hogy erre minél hamarabb lehetőségük is lesz, de addig is várják az optikai problémákkal hozzájuk forduló városlakókat.