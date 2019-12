Nő a város légszennyeződése

A városháza C szárnyában tartott tegnap sajtótájékoztatót Szabó Zsolt, Dunaújváros koordinációs és városüzemeltetési ügyekért felelős alpolgármestere. A téma: Klímavédelmi akcióterv.

Szabó Zsolt elmondta, az új városvezetés fontos feladatának tekinti a klímaváltozás elleni küzdelmet. Dunaújváros mint iparváros különösen ki van téve a klímaváltozásnak. Ezért az önkormányzat a jövőben minden városfejlesztési intézkedés során figyelmet fordít majd a környezet védelmére, előnyben részesíti az energiatakarékos, energiahatékony, hulladékszegény, klímabarát megoldásokat, kiemelt figyelmet szentel a város zöldfelületeinek növelésére.

Szabó Zsolt néhány érdekes adattal is szolgált. Elmondta, hogy 2017-ben 1691 tonna kén-dioxidot, 21.632 tonna szén-monoxidot, 2103 tonna nitrogén-oxid gázt 1.183.162 tonna szén-dioxidot, 369 tonna szilárd port és 87 tonna egyéb légszennyező anyagot bocsátottak ki a városi iparvállalatok. Ami figyelemkeltő, hogy a szén-monoxid- és a szén-dioxid-kibocsátás is folyamatosan nő.