Kis perkátai adok-kapok

Egy perkátai önkormányzati képviselő Facebook-bejegyzése szerint elharapóztak az indulatok a testületi tagok legutóbbi informális megbeszélésén, ahol a jelenlegi ellenzéki képviselők vannak számszerű (4:3 arányban – a szerk.) többségben. Utánajártunk az esetnek.

A kisebbségben lévő képviselői csoport egyik tagja, Szilasy László terjedelmes posztja múlt hét pénteken látott napvilágot, és azt taglalja, hogy az Öten Együtt Perkátáért (ÖEP) egyik képviselője, Áldott Richárd minősíthetetlen hangnemben beszélt a település polgármesterével, Somogyi Balázzsal.

„A megbeszélésen, melyre még egyszer megjegyzem, Sarok Mihály (Perkáta ÖEP által delegált alpolgármestere – a szerk.) kezdeményezésére került sor, már az elején gyakorlatilag Somogyi Balázs polgármestert Áldott Richárd agresszíven, számomra, és ahogy figyeltem Richárd társai reakcióit, nekik sem tetsző módon kezdte el támadni. Richárd kulcsgondolatai: „Ha nem azt teszed, amit én mondok, tönkreteszem az életed/ Leszúrlak egy hurkapálcával, vagy fogpiszkálóval/Hátba szúrlak egy karddal/Te egy semmi vagy/Nem érdekel a véleményed/2024-ig tönkreteszem az életedet, ha maradsz polgármester.” E stílusra kénytelen voltam reagálni, melyben jeleztem Richárdnak, hogy ha ilyen gondolatai vannak, azok fasisztoid megnyilvánulások, s valószínű, pszichiáter segítségét kellene igénybe vennie” – olvasható Szilasy László bejegyzésében.

Felkerestük Áldott Richárdot, hogy mondja el, ő hogyan emlékszik a történtekre. A képviselő elmondta, hogy a Szilasy által leírtak nyolcvan százaléka igaz és pontos, és valóban elhangzott, de a maradék húsz százalékkal ő kiegészítené a történetet, mert arról Szilasy nem írt. Jelesül, hogy miért volt ez a viselkedés, mi indikálta benne azt, hogy így lépjen fel. Elmondta, hogy – álláspontja szerint – a polgármester nem képes együtt dolgozni az ÖEP-pel és állandóan a testület feloszlatását szorgalmazza vagy a polgármesteri székből való felállással fenyegetőzik. A perkátai képviselő-testületben az ÖEP van többségben, ők pedig nem akarják feloszlatni azt, így marad az, hogy lemond a polgármester.

Mint Áldott Richárd nekünk elmondta, a polgármester nem törekszik az „is-is verzióra”, azaz arra, hogy együtt dolgozzon az ÖEP tagjaival. Ekkor hangzott el az, hogy a polgármestert elgáncsolja és még hátba is szúrja. Erre kapta fel Szilasy képviselő a vizet, és emlegetett fasisztoid magatartást és pszichiátriai kezelés szükségességét, mire Áldott, mivel képletesen értette a „hátba is szúrlak” szófordulatot, helyesbített a hurkapálca, fogpiszkáló szavakra. Közölte Szilasy képviselővel, hogy 15 évvel ezelőtt az ilyen beszólásért ütött volna. Ezután, mint Áldott Richárd elmondta, Szilasy ökleit mutogatva ugrált előtte, hogy na gyere-gyere, de ő nem hagyta magát tovább provokálni, természetesen tettlegességig nem fajult a dolog. Az informális ülés véget ért, a megjelentek távoztak a helyszínről.

Nem ez volt az első eset, hogy a képviselő-testület tagjai összekülönböztek, ilyen viták többször tarkították már a képviselő-testületi üléseket is.