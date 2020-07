Kifogyhatatlan lehetőségeket kínál a fagyikészítés művészete

A pandémia miatt a road­show-szerűre tervezett országos cukrászünnep ugyan elmaradt, de aki a szakmából megtehette, a régiókba szervezett elődöntőkre alaposan felkészült, és bemutatta a legújabb fagylaltkölteményeit. A jó produkciójukkal nehéz feladat elé állították a zsűrit Dunaföldváron, a Tóth Cukrászdában.

Az elődöntő résztvevői és kísérői hosszan bizonygatták, hogy a legfontosabb a közös szakmai előrelépés és a barátságuk. A bírálók megjelenésére azonban csak besurrantak az arra az időre közössé vált híres Tóth- féle cukrász laboratóriumba, hogy még egy-egy milliméternyi javítást végezzenek a csodás fagy­laltjukon. És persze komoly mágiával bűvölték az alaposan vizsgálódó zsűrit.

A minősítés

A zsűri elegánsan, és versenyben lévőkkel szemben mutatott érthető, barátságos távolságtartással és látható alapossággal végezte a munkáját. A szakemberek elsőként a vizuális tapasztalataikat rögzítették, majd jött a fagylalt igazi próbája, az érzékszervi vizsgálat. Ahogy mi mondjuk egymás között: meg is kóstolták a finomságokat. Mindenről titkos jegyzetet készítettek.

Kedvező irányba haladunk

Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai és az itteni zsűri elnöke.

– Hál’istennek jó fagylaltokat kóstoltunk, ezért jókedvem van ettől. A testületünk már évek óta azért küzd, hogy valóban kézműves és minőségi alapanyagokból készülő termékeket készítsenek és árusítsanak a kollégáink. A versenykiírás is erről szólt. A régiós elődöntőkben is örülünk, ha tájegységek jellegzetes ízeit és alapanyagait használják a kollégák. Most is voltak olyan fagylaltok, amikben a tökmag­olaj és a bodza is megjelent.– A fagyi még mindig slágercikk az édességek között?

– Azt gondolom, hogy igen, és most is ott tartunk, hogy egy csoki–vanília–citromfagyi elengedhetetlen egy pultban. Viszont arra is van vásárlói igény, hogy extravagáns, izgalmas ízkombinációkat is kóstoljanak. A fagyi ma is népszerű, és ha minőségi alapanyagokból készítjük, akkor egy egészséges ételként is beszélhetünk róla.

A házigazda

Jó vendéglátók a Tóth Cukrászat mesterei. A versenyre érkező kollégáikat barátsággal, és tiszteletre méltó traktálással fogadták. A kincseik felkészítésére átadták a műhelyük szükséges területét, és ha kellett, az eszközeit is. Tóth Istvánnal, a cég alapító tulajdonos vezetőjével beszélgettünk.

– Bár az ország nagyvárosai számára igencsak vonzóak a cukrászszövetségben meghozott terveink szerinti roadshow-k, és szívesen támogatják a megjelenésünket, de az ismert okok miatt nem tudtuk azt az idén megvalósítani. Szerencsére ezzel a régiós módszerrel is meg tudtuk mozgatni a szakmát. Reményeink szerint jövőre az Európa kulturális fővárosaként szereplő Veszprémben már gond nélkül meg tudjuk valósítani a bemutatkozásunkat.

A továbbjutók

Vadócz Jenő Balatongyörökről, a Promenád Kávéházból, jókedvűen, bizakodva és egyben tanulni is érkezett. Ez volt az első fagyiversenye, amin részt vett.

– Szakácsként kezdtem, négy éve cukrász végzettségem is van. Egy eperboros málnasörbetet készítettem Mámoros málna elnevezéssel. Elég későn értesültünk erről a lehetőségről, hogy mégis megrendezik a versenyt, ezért ezt az egy fagylaltot készítettük el. Erre az alkalomra két célom volt, egy különlegesség készítése, és átesni a tűzkeresztségen. És ha nem jutok tovább? Semmi probléma, majd legközelebb jobban fog sikerülni.

– A titkos recept?

– Szívesen megadom, szerintem így működhet jól ez a szakma az országban, ha egymásra is támaszkodhatunk.

– Elindult már a fagylalt szezonja?

– Az üzletünk nem vízparti, hanem egy kirándulóhelyen, egy kilátóban épült, tehát inkább a kánikulamentes időszak a miénk, de szerencsére már mi is érezzük a jó hatását.

Kiegyensúlyozott, sikeres vállalkozás

Somogyi Renáta és édesapja, József, a Bringatanya fagylaltozóból, Gyenesdiásról érkeztek, ami Keszthely mellett, ahogy mondják: a Balaton csücskében, egy kerékpárút mellett található.

– Természetesen nálunk is vannak szakmai viták, de képesek vagyunk meghallgatni egymás érveit, és a gyakorlatban is megkóstolni egy-egy elkészült különlegességet, hogy eldöntsük valamelyik előnyét – tudtuk meg Renátától.

– Úgy gondolom, hogy a tanítvány (a lányom) túlszárnyalta a mesterét, tehát engem, de ez nem fáj, mert büszke vagyok rá – vallotta be József. – Ezt kívánom minden apukának!

Egyik büszkeségük egy áfonyás joghurtfagylalt, jelesül a Hargitai hamvaska, ami erdélyi, természetes erdei áfonya fölhasználásával készült. A másik egy várhatóan igazi nyári slágertermék lesz, a Zöldcitrom egy csipetnyi mentával, amely biogazdaságból származó alapanyag felhasználásával készült sörbet, tehát nem tartalmaz tejes alapanyagokat.

Hallgatott a fantáziájára

Tóth Norbert, a ház egyik cukrászmestere, az elmúlt évben hatalmas szakmai sikert aratott. Megalkotta az Országtortát. Az idei szezonban egy másik műfajban, a fagylaltkészítésben is szerencsét próbál.

– A fagyiverseny igazából egy kellemes része a mi szakmánknak, szinte szórakozás. Kreatív feladatokra van hozzá szükség, de könnyebb a dolgunk, mint egy tortánál. A mai napon a Mámoros fügés csokit készítettem el. Egy testes vörösborral, aszalt fügével együtt főzve készült, ami megadja a mámoros hangulatot, mellettük még néhány varázsszer is kerül bele. A készítés közben természetesen a bor alkoholtartalma elpárolog. A másik fagylaltom egy kicsit merészre sikerült. A kávékedvelők figyelmébe ajánlom, ez a Caffe gourmet nevet viseli. Gyümölcsként narancsot adtam hozzá, néhány apró finomsággal kiegészítve.

– Hazai pályán indult, ami a fociban előny!

– Ott lehetséges, már a szurkolók miatt is, de itt teljesen anonim a verseny, a fagylaltok a zsűritől kapták a sorszámokat, és ők sorsolták ki maguknak a kóstolási sorrendet is.