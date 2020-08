Ismét 1Úton! Idén ez lesz az első zarándoklat

A Mária Út Egyesület évek óta nagy sikerrel szervezi a szomszédos települések közötti 1Úton elnevezésű zarándoklatot. Az augusztus 15-én reggel két irányból, Dunaújvárosból és Adonyból induló zarándoklat találkozási pontja Kulcson, az Arany János utcai keresztnél lesz.

Ennek az eseménynek idén különös jelentősége van. Először is, mert ebben a koronavírus által felzaklatott esztendőben eddig még semmilyen összejövetelre nem volt lehetőség. A sok korlátozás közül talán éppen az volt a legnehezebben elviselhető, hogy az emberek nem találkozhattak egymással. A kapcsolatteremtésre a nagyon is indokolt bezártságból most végre, idén első alkalommal, ezen a Nagyboldog­asszony-napi zarándoklaton lesz lehetőség.

A zarándoklat Dunaújvárosból, az óvárosi katolikus templom elől reggel fél nyolckor indul, és Rácalmás érintésével várhatóan fél tizenkettőkor érkezik meg Kulcsra. Az Adonyból induló menet 9 órakor a Czigler-tótól indul, és érkezési helye és ideje szintén Kulcson, az Arany János utcai keresztnél lesz.

A másik fontos dolog, hogy az egyesület eredetileg az eucharisztikus világkongresszus sikeréért hirdette meg a felajánlást, de látva a körülményeket, megváltoztatta azt, és a világ testi-lelki egészségéért ajánlotta fel a zarándoklatot. Látjuk, hogy a vírus nem hagyott el bennünket. Azt is halljuk, hogy nap mint nap egyre több a feszültség. Bizony, nem vagyunk erre felkészülve, nem tudunk mit kezdeni ezzel a szokatlan állapottal, a szabadságunk külső tényezők általi korlátozásával. Nyilván, nem könnyű lemondani a kellemes, szórakoztató programokról, az utazásról, a buliról, de a veszélyérzetet ez a kényelem nem ölheti ki az emberből. A testi és lelki egészség az ember alapvető szükséglete, de az emberiségnek is fontos, hogy az egész világ ne csak vírusmentes, de lelkileg is kiegyensúlyozott legyen.

Az augusztus 15-én megrendezendő térségi összejövetelen ezekről a gondolatokról is beszélgetni fognak a résztvevők, szakemberek és laikusok 11.30 órától Kulcson, az Arany János utcai keresztnél, ahol bárkit szívesen látnak a szervezők.