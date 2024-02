Az eladó kúria maga a csoda, jelenleg is üzemelő étterem és cukrászda és egy ajándékbolt is járt hozzá, ráadásnak egy mezőgazdasági komplexum. Az energiát napelem rendszer biztosítja, így a rezsiköltség is alacsony. Ha mindez nem győzte meg, eláruljuk, hogy a melléképületek egy pálinkafőzőt is rejtenek.

“Fejér megye, Igaron eladásra kínálok egy 2 ha -os telken fekvő gyönyörű kúriát a hozzá tartozó vendéglátó és mezőgazdasági komplexummal együtt. A település 30 km-re fekszik a Balatontól a forgalmas 64-es út mentén. Az ingatlan rendszeres felújításon esett át, így a régi külső modern belső lakrészt takar.

Családi ház : a ház 6 szobával rendelkezik, melyből az egyiket gardróbbá alakítottak. A két fürdő közül az egyikben 4 személyes szaunát helyeztek el. A ház alatt egy csodás 20 nm-es sóbarlangot alakítottak ki. Az ingatlan vegyes falazatú, az 55 cm vastag falak kitűnő szigetelést biztosítanak és klímával is tovább hűthetjük a házat. A fűtés elektromos radiátorokkal, fa tüzelésű kazánnal, padlófűtéssel biztosított.

Az udvaron egy 25 köbméteres fedhető medencében hűsölhetünk melyhez komplett gépház tartozik. Az ház tetején egy 40 kw-os napelemrendszert helyeztek el , mely biztosítja az energia ellátást, így a rezsiköltség minimális.

Melléképületek : a házhoz 450 nm összterületű épületek tartoznak, melyek az alábbiak : kazánház, műhelyek, tárolók, vendégház konyhával, wc-vel. Dupla disznóól, raktárak valamint egy rézüstös pálinka főző, kukorica góré.

Az ingatlan nem rendelkezik vezetékes gázzal, mert a napelemek biztosítják az energia ellátást. A tetőn elhelyezett 40 kw-os illetve az udvaron felépített 2x 52 kw-os napelem park biztosítja a komplexum rendkívül alacsony rezsi költségét.

Étterem: a 200 nm alapterületű étterem jelenleg is nagy forgalom mellett üzemel, áramellátását a napelem park biztosítja, konyhája teljesen gépesített.

Cukrászda: a 200 nm alapterületű egység jelenleg is üzemel, áramellátását a napelem park biztosítja. Modern fagylaltkészítő gépek és kitűnő hűtők tartoznak hozzá.

Ajándék bolt : az 50 nm-es épület szintén a napelem parktól kapja az áramot. A ház kitűnő állapotban van , sok lehetőséget rejt magában, ha az új tulajdonosnak más terve van a hasznosítást illetően.

Ez a 2 ha- os területen fekvő ingatlan remek befektetés , kitűnő ár-érték arány gyors megtérülés. Ajánlom azoknak is akik ezen remek ingatlanban szeretnének élni és megvalósítani álmaikat. Az ingatlan nagyon alacsony rezsiköltségű.”

