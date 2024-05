Nagyot gurított a Tordas is, akik a hat hellyel hátrább lévő Csórnak rúgták be a forduló legtöbb gólját. Szám szerint hatot. A Kápolnásnyék is szórta a találatokat, a szintén hat hellyel lemaradó Mány-Bicske csapatának ötöt vágtak és csak kettőt kaptak.

Sárosd – KK Grain Kft Mezőfalva 1–0 (0–0)

Mezőfalva: Kovács Á. – Sági, Villám, Török (Gertner 85.), Rakonczai (Németh B. 74.), Márki, Németh L., Mekota, Kovács K., Morár, Csontos (Rózsahegyi 65.).

A gól nélküli első félidő után a 78. percig kellett várni, hogy valami izgalmas is történjen a mezőnyjátékon és a helyzeteken kívül. Kökényt középen a kapu előtt hozták remek helyzetbe a sárosdiak, és a kiugratott játékos tévedhetetlenül lőtt közelről a mezőfalvi kapuba. Ezzel el is dőlt a három pont sorsa, mert a Mezőfalva hiába dolgozott ki a veszélyes helyzetek közül többet is, a kapu előtt elfogyott a góllövő tudomány.

Villám Balázs játékosedző így értékelt: – Az első félidő a tapogatózásról szólt, és próbálta mindkét fél a másik csapat gyengéjét felmérni. Kiegyenlített volt a játék. Második félidőben itt és ott is akadtak helyzetek. S mint erre a meccsre és az egész félévre jellemző volt, elöl nem rúgjuk be, hátul meg kapunk eggyel többet.

Nem tudunk könyörtelenek lenni a kapu előtt! Nem a helyzetkialakítással van a probléma, hanem azok kihasználásával.

Az utolsó előtti forduló további eredményei: Tordas – Csór Truck-Trailer 6–1, Mány-Bicske II. Tóvill-Kápolnásnyék 2–5, Lajoskomárom – Sárbogárd 1–0, Martonvásár – Enying 1–1, Ercsi Kinizsi – Maroshegy 1–1, Máv Előre FC Főnix – Bodajk 4–0.

