Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A szakképzési rendszer átalakításának sikere

Magyar András elsőként a szakképzési rendszer átalakításának sikeréről szólt, hiszen ezzel már több száz gyermeknek adatott meg a lehetőség a kitörésre és hogy eredményes legyen a választott pályáján. Tizenöt éve dolgozik az egyetemen is oktatóként, és mint mondta, külön öröm számára, hogy most ismét képezhetik a leendő szakoktatókat is. - Ezek az erős pillérek teremthetik meg azt, hogy ismét erős iparvárossá fejleszthessük Dunaújvárost! – hangsúlyozta a polgármesterjelölt.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A régió további fejlődés előtt áll

Dr. Mészáros Lajos úgy fogalmazott, jelentős ipari térségnek számít a miénk, amely túlnyúlik a közigazgatási határokon is, Százhalombattától Paksig. Éppen ezért nagy szükség van itt az ipari munkaerőre, ehhez az igényhez pedig jól alkalmazkodott az egyetemünk. A régió pedig további fejlődési lehetőségek előtt áll.

Elkötelezettek a fejlődést szolgáló értékek mentén

Dr. András István arról is beszélt többek közt, hogy mindig is elkötelezettek voltak a fejlődést szolgáló értékek mentén, a mostani találkozó résztvevői pedig jelentős segítséget nyújtottak az eddig elért eredményeikben. Mint mondta, az egyik legjobb döntés volt a szakképzés, a Bánki középiskola integrálása, amelynek eredményeit már most láthatják. Valós életpályamodellt kínálnak mind a bánkisoknak, mind pedig az egyetem hallgatóinak. Jelen kívánnak lenni a város mindennapjaiban is, ezt bizonyítja például a selmeci diákhagyományok egyik legszebb eseménye, a szalamander, de munkahelyi bölcsődét is üzemeltetnek. Tovább nyitnának a város felé, az eredményes közös munkához pedig garanciát jelent az a tizenöt éves munkakapcsolatuk, amelyet Magyar Andrással végeztek.