Pluszban két, három héttel előrébb jár a természet, a felvételek alapján látható, hogy földvári madarak is szépen tollasodnak már, most van a rohamos fejlődési szakaszuk, jövő héten fel is fognak állni, s ha stabilan állnak, akkor már elég nagyok ahhoz, ha szülő nélkül maradnak egyedül, meg tudják védeni magukat