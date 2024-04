Szóval, a kezdés előtt már megdöntött több rekordot is az esemény, sohasem indultak ennyien, mint most, több mint félezer versenyző nevezett. Továbbá sohasem jött ennyi külföldi úszó, mint ezúttal: húsz országból hetvenen. Így az utóbbi évek legizgalmasabb országos bajnokságára volt és van kilátás, ahol az olimpiai szintidők eléréséért is küzdenek a résztvevők.

Az ob-n a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület három fiatal kiválósága méreti meg magát a legnagyobbakkal, Kovács-Seres Hunor, Eszenyi Ábel és Kenyér Lilla.

A nyitónapon a nyíltvízi utánpótlás kiválóság, Kovács-Seres Hunor 1500 méter gyorson kezdett, ahol az időfutamban a veszprémi Balaton ÚK három klasszisával harcolt a dobogóért, végül Betlehem Dávid (14:54 perc), Rasovszky Kristóf (15:10) és Sárkány Zalán (15:14) mögött a negyedik helyen ért célba 15:22:11-es idővel.

Eszenyi Ábel

Fotó: DKSE

100 méter mellen Eszenyi Ábel volt érdekelt, aki az előfutamok után összesítésben a B döntőbe kvalifikálta magát. Az esti teljesítményével pedig alaposan ráfejelt az addigiakra, ugyanis óriási egyéni rekordot úszva, a délelőtthoz képest több, mint egy másodpercet javítva, harmadik lett.