A DKSE kiváló úszója, Kovács-Seres Hunor szombaton tért haza a három hetes törökországi edzőtáborból, ahol a válogatottak egy része készült, s vele tartott edzője, Szabó Gergő is. Az ott töltött idő alatt nemcsak az edzésekre, hanem születésnapozásra is lehetőség nyílt, ugyanis Rasovszky Kristófot és Pádár Nikolettet is azokban a napokban köszöntötték fel. Így a finom torták mellett egy pohár pezsgő is engedélyezett volt.

A válogatott törökországi edzőtáborában Rasovszky Kristóf születésnpaját is megünnepelték

Fotó: Magyar Úszó Szövetség

A hazatérés után nem sokat pihentek Hunorék, ugyanis keddtől az olimpiai kvalifikációs felnőtt országos bajnokságon – ami nyílt, így külföldről is lesznek indulók – lesz jelenésük a Duna Arénában. Kovács-Seres a gyorsúszó számok nagy részében rajtkőre áll a négy nap során. Nem csak ő lesz a DKSE képviselője, hanem Eszenyi Ábel és Kenyér Lilla is, előbbi gyorson és mellen, utóbbi pedig pillangón szerepel.