A férfiak a világbajnoki címükkel már kiharcolták a 2024-es párizsi nyári olimpiai játékokon való részvételt. A hölgyeknek ez sajnos nem sikerült.

Az idei Európa-bajnokságot új lebonyolítás alapján rendezi meg az Európai Úszószövetség, a LEN. A korábbi évekhez képest változás, hogy tizenhat válogatott vesz részt, és két divízióban. Ami annyit jelent, hogy a divízió I-ben a legjobb nyolc, míg a II-ben az őket követő nyolc csapat következik. A sorsoláskor mindkét divízióban két-két négycsapatos csoportot alakítottak ki (A, B és C, D csoport). A felsőház nyolc résztvevője csoporthelyezéstől függetlenül továbbjut az egyenes kieséses szakaszba, hasonlóan az alsóház 2-2 csoportgyőztes és csoportmásodik csapatával. Az Divízió I-ben két csoportgyőztese és második helyezettje erőnyerőként automatikusan a legjobb nyolc közé kerül, a maradék négy negyeddöntős helyért pedig a felsőházi csoportok harmadik és negyedik helyezettjei a Divízió II két csoportjának győztesével, illetve második helyezettjével játszanak mérkőzést.

A magyar válogatott helyzete nagyon nehéz, mert csak az aranyérmes szerez automatikusan jogot az olimpiai részvételre. A mieink csoportjában két papíron erősebb együttes található, a világbajnoki címvédő Hollandia, illetve a 2022-es Európa-bajnokság ezüstérmese, Görögország. A másik ágon a világbajnoki második Spanyolország található. A kvóták megszerzésnek elég bonyolult kiírása van. Ami tény, a most kezdődő Európa-bajnokság aranyérmese ott lesz Párizsban. De szerencsés helyzetben a második és a harmadik is kijuthat az olimpiára. Nem beszélve arról, hogy az az idei vébén lehet még kvótát szerezni.

Mihók Attila számára csalódás lenne, ha lemaradna csapata a játékokról. Cseh Sándorral közösen irányítják nemzeti csapatunk szakmai munkáját. Mihók Attila tősgyökeres dunaújvárosiként építette fel a város női vízilabdacsapatát, mostantól pedig a magyar válogatott élén, Cseh Sándorral közösen dolgoznak a sikerekért. A társkapitányok ismerik egymás munkásságát és kölcsönösen el is ismerik egymás eredményeit.

Az Eb-n Dunaújvárost Garda Krisztina, Mahieu Geraldine és az újonc Szabó Nikolett képviseli.