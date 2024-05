250 ezer forintot utaltak át Szabó Zoltánnak az OTP-s számlámról teljesen illetéktelenül. Ezzel a szöveggel hívtak fel telefonon, hogy erről tájékoztassanak az OTP képviseletében, de még sem ijedtem meg. Ugyanis hamar nyilvánvalóvá vált, hogy átverés az egész.

Ám úgy gondoltam, ha már át akarnak verni , akkor ne csak ők szórakozzanak, hanem mi is... Ráadásul kíváncsi voltam arra, hogy meddig, milyen módon próbálnak a pénzemhez hozzájutni, így- látszólag - belementem a "játékba". Eközben a barátnőm el kezdte rögzíteni a kihangosított beszélgetést a telefonján. Egy idős, tájékozatlan hölgyet alakítottam. Olyant, akiről azt hiszik, hogy könnyű préda lehet.

Ahogy hallják, a beszélgetés két tartalmi részből áll.

Az elsőben a „felderítő” hív fel bennünket, ahogy kiderült, ő nézi meg, hogy van-e a kuncsaftnak pénze, érdemes-e vele foglalkozni. Nagyon nagy valószínűséggel a csalók egy nagy call centert üzemeltetnek, jól felkészített "szakemberekkel", akik tudják mikor, mit kell mondani a potenciális áldozatnak.

Éppen ezért az elején úgy döntöttem, hogy megnézem futni hagynak-e, ha nincs pénzem, és nem is tudom, hogyan kell bankkártyával fizetni szöveget engedem el. Figyeljék meg, ebben az esetben lemondtak volna rólam a csalók. Le akartak "passzolni" a majd menjek be a bankba, s változtassak jelszót szöveggel. Ekkor koncepciót váltottam, s a temetésemre félretett kis pénzemet kezdtem el félteni. Ez már elég "mézes madzag" volt, hogy érdemesnek tartsanak arra, hogy tovább foglalkozzanak velem.

Ekkor kapcsoltak át az IT- szakemberükhöz, aki rá akart venni, hogy egy kémprogramot telepítsek a telefonomra. Ezzel elbíbelődtünk egy kicsikét, majd mivel eszem ágában sem volt semmit a készülékemre telepíteni le kellett zárni valahogy a beszélgetést, hiszen most jöttek volna az adataim , lakcím, számlaszám és a többi, azt pedig már nem akartam megvárni.

Mókás egyébként, hogy a csalók állandóan a csalókra hivatkoztak, de hát hiába ezek szerint nem szeretik a konkurenciát.

Kíváncsi voltam arra is hogy mit tesznek, ha a néni mellé megjelennek a képbe a hozzátartozói is.

Így azt játszottam, hogy megérkezett a fiam és a menyem. Az addig felvételt készítő barátnőm itt bekapcsolódott a beszélgetésbe a menyem szerepében, s elég indulatosan közölte, hogy ezek csalók…. Erre az „IT-szakember” kinyomta a telefont. A budapesti hívószámnak tűnő számot meg próbáltuk visszahívni, de a szám nem volt elérhető. De ezen sincs semmi meglepő, hiszen akár családtagjaink meglévő telefonszámait felhasználva is tudnak nekünk csalók telefonálni.

Most persze nem tudom, hogy mi is lett szegény Szabó Zoltán illetéktelen pénzszerzésével a számlámról, különösen annak fényében, hogy nincs is OTP-s számlám….

A történet több szempontból tanulságos

A neten megtalálható statisztikai adatok szerint a tavalyi III. negyedévében 5667 esetben tudtak csalók pénzt leemelni valamely pórul járt ügyfél bankszámlájáról. A csalásokban érintett összeg a II. negyedévi 6 milliárd forintról 9,15 milliárd forintra emelkedett, ami egyetlen negyedév alatt 50 százalékkal magasabb értéket jelent, mint amennyit a visszaélések nyomán a csalók 2017 és 2021 között 5 év alatt el tudtak vinni az ügyfelek számláiról.

MA NAPONTA ÁTLAGOSAN 100 MILLIÓ FORINTTAL GYARAPODNAK ÍGY A BŰNÖZŐK, EGY-EGY EHHEZ HASONLÓ MŰVELET SORÁN, ALKALMANKÉNT ÁTLAGOSAN TÖBB MINT 1,6 MILLIÓ FORINTOT SZEDNEK LE A CSALÓK A PÓRUL JÁRT ÜGYFELEK BANKSZÁMLÁIRÓL.

Amivel próbálkoztak nálam, az az úgynevezett vishing

A vishing (az angol „voice” és „phishing”, vagyis hang és adathalászat szavak kombinációja) olyan telefonos csalás, amelynél a támadó megpróbálja személyes, pénzügyi vagy biztonsági információi megosztására vagy pénz átutalására rávenni az áldozatokat, akik általában banki ügyfelek. A vishing tipikus formája, amikor a csaló az adathalász hívás során megpróbálja elhitetni a felhasználóval, hogy ténylegesen egy banki alkalmazottal beszél, és egy pénzügyi tranzakció során fellépett hiba vagy csalásgyanú miatt telefonál.

A világhálón levő tanácsokból a www.kiberpajzs.hu segítségével összegyűjtöttünk párat.

MIT TEGYEN, HOGY NE VÁLJON ILYEN CSALÁS ÁLDOZATÁVÁ?

- Kezelje óvatosan, fenntartással a kéretlen telefonhívásokat!

- Minél sürgetőbb a hívás, annál gyanúsabb! Lassítson és gondolja át alaposan, hogy mit is kérnek valójában!

- Gyanús telefonhívás esetén ne adjon meg személyes adatokat, és szakítsa meg a beszélgetést!

- Ha a kijelzett telefonszám valóban a bank ügyfélszolgálati telefonszáma, az sem garancia arra, hogy tényleg onnan keresik. Annak ellenőrzésére, hogy az illető valóban az, akinek mondja magát, keresse meg a szervezet telefonszámát (a weboldalán vagy online kereséssel), és lépjen vele kapcsolatba közvetlenül!

- Az ellenőrzéshez ne használja a hívó által megadott telefonszámot! A szám hamis lehet, vagy kifejezetten a csaláshoz is létrehozhatták.

- A csalók az interneten könnyen megszerezhetik az alapvető információkat Önről vagy a vállalatról, amelynek dolgozik, például a közösségi média-profilok felhasználásával. Nem bízhat meg a hívóban csak azért, mert ő ismeri ezeket az adatokat.

- Ha hitelesnek gondolja a telefonhívást, akkor is kérjen keresztazonosítást, melynek során a feltett kérdésekre (például anyja születési neve) a válaszok egyik felét az intézmény ügyintézője adja meg, a válaszok másik felét pedig az ügyfél!

- Soha ne adja meg a betéti vagy hitelkártyája PIN-kódját, CVV-kódját, online banki jelszavát vagy egyszer használható, második hitelesítési kódot! A bankok sosem kérik ezeket az információkat!

- Soha ne telepítsen mások kérésére programot számítógépére vagy telefonjára! A csalók sokszor vírusvédelmi megoldásnak beállítva, álcázva próbálják rávenni áldozatukat arra, hogy visszaéléshez használható programot telepítsenek.

- Soha ne utaljon pénzt telefonon érkező kérésre! Egy bank sosem kér ilyet.

- A csalási szándékú hívásokat azonnal jelentse a bankjának és a rendőrségen.

- Ha megtörtént a baj, akkor a letiltás előtt gondolja át, hogy a csalók az internet- és mobilbank belépéshez használt vagy a bankkártya adatait szerezhették meg. Ha a bankkártyája adatait szerezték meg, akkor ne az internet- és mobilbank belépést tiltsa le, hanem a Kártyáim menüpontban a bankkártyáját. Ha az internet és a mobilbank adatait, akkor azokat is haladéktalanul.

Végezetül...

Ha mindezeket megtesszük, még akkor sem érezhetjük teljesen biztonságban magunkat, mert vannak az email-en banki jelszavunk frissítésére kérők, telefonunkat az emelt díjas külföldi számról megcsörgetők, az sms-ben arról értesítők, hogy csomagunk érkezett, s ezért pénzt kérők és sorolhatnánk tovább.... A csalók fantáziája kimeríthetetlen. Egy biztos, nagyon kell figyelnünk, mert a megtakarításaink bizony végesek.