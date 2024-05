Helyszíni szemlét tartottak a tatabányai kávézóban, ahol Magyar Péter hívei rongáltak Továbbra is hangos a sajtó a Magyar Péter tatabányai kampányrendezvényén történtek miatt. A legfrissebb hírek szerint a helyszíni szemle már megtörtént a kávézó üvegfalának rongálása miatt, most a jegyzőkönyvre várnak – írja a Komárom-Esztergom Vármegyei Hírportál. – Hírnévrontás miatt fontolgatom a feljelentést – mondta a lapnak a kávézó üzemeltetője, Boczonádi János a történtek után. Tényi István azonban nem csak fontolgatta, hanem meg is tette a feljelentést, mivel szerinte felmerülhet a rongálás és a garázdaság vétség gyanúja. Boczonádi János szerint az üvegfal bármikor berobbanhat, így az önkormányzati tulajdonú kávézó belső része, illetve annak út felőli oldala használhatatlan a vendégek számára. Három nappal az eset után megtudták az üzletvezetőtől, hogy a helyszíni szemle megtörtént, és amint elkészül a jegyzőkönyv, a biztosító kicseréli az üvegfalat.