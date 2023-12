Mivel az újvárosiaknak még a TFSE-11Teamsports ellen van egy elmaradt meccse, amit jövő héten pótolnak, ezért a bajnoki tabella alapján nem könnyű értékelni a csoportban küzdők őszi sorozatát. A mostani forduló előtt az a furcsa helyzet állt fent, hogy az élen álló ELTE-BEAC, a harmadik UTE, a nyolcadik Tihany, és a tizedik WPC Meister-Érd-SZISE már tizenegy meccsen van túl. Mellettük a második TFSE, és a kilencedik Asterix SC Érd pedig csak kilencet, a többiek pedig tízet játszottak le.

A jelenleg utolsó helyen álló rivális a mezőny talán legtitokzatosabb gárdája. Igaz, hogy a pozíciója nem erről beszél, de hogy eddig majdnem minden ellenfelének bőségesen okozott nehéz pillanatokat, pláne a mérkőzések hajrájában, az „nagyon biztos”. A második helyezett ELTE-BEAC-nak is rúgtak hat gólt, igaz kilencet meg kaptak. Ez a harcmodoruk, valamint a jeles küzdőképességük nagy biztonsággal erre az összecsapásra is borítékolható. Az első, és ebben sorozatban az eddigi utolsó győzelmüket szeptemberben a második fordulóban szerezték meg, és valószínűleg nem bánnák az újabb megszületését. Valószínűleg nagy csatára kényszerítik a mostani vendégeiket is.

A Dunaújváros Futsal együttesének van-e aggódnivalója a mostani mérkőzés előtt? Nincs, hiszen mindenféle értelemben jobb csapat az ellenfelénél. Valószínű, hogy nem lekezelően készülnek. Legutóbb a Nagykanizsa ellen számukra fájdalmasan döccent egyet a szekerük. Tóth Árpád edző az akkori vereségük okát a fejekben találta meg. Azóta viszont valószínűleg hatott az arra alkalmazott terápiája.

Első osztályú ellenfél a kupában Időközben a Magyar Labdarúgó Szövetségben elkészítették a Magyar Kupa második fordulójának párosításait. Az első körben az újvárosiak éppen mai ellenfelüket búcsúztatták idegőrlő csatában, hosszabbítás után. A következő fordulóban aztán alaposan „belehúztak”, ugyanis az NB I.-es Aramis ellen kell pályára lépni, a budaörsi alakulat jelenleg a nyolcadik helyen áll az élvonalban. A továbbjutásról egyetlen mérkőzés dönt, melyet a DF a pályaválasztása mellett január

A bajnokság állása