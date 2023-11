A Baracs csapata jelenleg egyenlő pont­állással, de jobb gólkülönbséggel a Kisláng előtt vezeti a tabellát, ráadásul szombaton még hátra van egy elmaradt mérkőzésük, amit Nagyvenyimen játszanak. A Baracs az utolsó otthoni csatáját Lajoskomárommal vívta, ezen magabiztos 4–1-es győzelemmel vonulhatott öltözőbe.

A csapat őszi teljesítményéről Szurma Péter edzőt kérdeztük. – Az induláskor az első helyet céloztuk meg és ezt el is értük. Van még egy elmaradt meccsünk, de remélhetőleg nem fogunk rosszul szerepelni. Tavaly is elsőként végeztek a fiatalok, bár akkor még nem én edzettem őket. Tehát nekem is nagy eredmény a mostani, korábban az U15-U13-as korosztálynál edzősködtem. Az U19-nél teljesen más, mert nagyobbak a fiúk és az életkori sajátosságaik is mások. Nehezebb őket motiválni. 18–20 fős kerettel rendelkezünk, ehhez mérten az edzéslátogatás néha gyengébb, általában 12–15 fő van jelen. Összességében fegyelmezettek a srácok és betartják az edzői utasításokat. Talán ennek is köszönhető az elsőség, aminek természetesen nagyon örülünk – fogalmazott.

A baracsi U19 őszi teljesítményét nevezhetjük hibátlannak is, mert vereség nélkül hat győzelem és egy döntetlen a bajnoki félidő mérlege. A góllövőlista második helyét is az ő játékosuk foglalja el, Márkó László Nándor személyében. Ez utóbbi helyezés még változhat, ha az elmaradt mérkőzésen szaporodik a gólok száma.