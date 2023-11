A röplabda NB I Extraliga szombati játéknapján a DKSE csupán egy szettben tudta megszorítani a házigazda Vegyész RC Kazincbarcikát, végül három játszmában vereséget szenvedett.

Kazincbarcika – DKSE

3–0 (25–21, 25–12, 25–12)

Vegyész: Óhidi, Jirásek 17, Velicsko 5, Bibók 7, Péter M. 10, Garan. Csere: Kiss (liberó), Gurszkij, Cziczlavicz 6, Miklósi-Sikes 5, Fecske, Molnár. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

DKSE: Juhász, Farkas 2, Németh 2, Gőczi 12, Béres 4, Kisházi 1. Csere: Kuti (liberó), Makó 1., Vadász 2, Peredi, Herceg. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

A magabiztos hazai kezdés után sokan talán arra számítottak, simán hozza a mérkőzést a Vegyész, de nem így történt. Toronyai Miklós csapata sok hibával játszott, a vezetőedző kétszer is időt kért a játszma derekán. A DKSE még egy pontra is felzárkózott (22-21), de innen már csaka hazaiak voltak eredményesek.

A fordulás után egészen 4 –3-ig minden rendben ment, utána azonban minden bejött a hazaiaknak. Bibók, majd Péter pontjai után már hattal vezetett a Barcika (10–4), amit még hárommal megfejeltek. Sajnos innen már nem volt visszaút a meccsbe.

A harmadik felvonás eleje megint jól indult, ráadásul a folytatásban is minden esély megvolt arra, hogy szorossá tegye a DKSE ezt a szettet (6–5). Ekkor azonban a Kazincbarcika villámgyorsan szerzett öt pontot, de a vendégek háromra zárkóztak. A folytatásban nem sikerült már tartani a lépést a Vegyésszel, végig ők uralták a szettet, és végül nagy különbséggel meg is nyerték. Mint ahogyan megérdemelten tartották otthon a bajnoki pontokat.