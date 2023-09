A Rómában rendezett csoporkörben már csütörtökön elkezdődtek a küzdelmek, a házigazda 21–5-re nyert a Nancy ellen, míg a Sant Andreu 14–11-re győzte le a Lille csapatát. A dunaújvárosiak pénteken mutatkoztak be, amikor két meccset is játszania kell Vad Lajos csapatának. Elsőként az egyik nagy rivális, a spanyol gárda várt a lányokra. Az Andreu az előző szezonban a harmadik helyen zárt a spanyol bajnokságban, előtte a Bajnokok Ligája ezüstérmes Mataró és a győztes Sabadell végzett.

DFVE - Sant Andreu 9–11 (3–2, 1–2, 2-4, 3-3)

DFVE: Maczkó – Jonkl 1, Dobi 2, Garda 1, Mahieu, Szabó 2, Horváth 1. Csere: Eikel (kapus), Kardos D., Pál, Somogyvári, Kardos L. 1, Lovász.

Cordobes góljával a spanyokok szereztek vezetést, aztán Dobi emberelőnyből egalizált, majd Horváth egy remek lefordulás után már a vezetést is megszerezte. Az ellenfél megint egyenlített, de Jonkl révén a dunaújvárosiak nyerték az első negyedet. A második elején Szabó kiállítását váltotta gólra Palacio, aztán mindkét oldalon a védelmek és a kapusok percei következtek, a DFVE két fórral sem tudott élni, aztán Dobi engedett el távolról egy nagy bombát, és kipókhálózta a felső sarkot, 4-3. Az ellentámadásnál Horváthot küldték ki, először Maczkó bravúrral védett, de a kipattanó a spanyolokhoz került, az ismétlésnél pedig már nem hibázott Ruiz Barril.

A térfélcsere után gyorsan hátrányba került a magyar csapat, a támadásból pedig Munoz lőtt gólt, 4-5. Egy spanyol labdaszerzés után Szabót állították ki, Palacio pedig éles szögből Maczkó kezei között a hálóba bombázott, 4-6. A kapufa persze nem az újvárosiakkal volt, aztán az eltüntetett centerre nem fújtak semmit a bírók, bezzeg a túloldalon a bejátszást Munoz három újvárosi játékossal a nyakában fordulatból a kapufa segítsévével váltotta gólra a negyed felénél, 4-7. A hátralévő időt aztán megnyomta a csapat, Szabó és Kardos Dominika góljaival egyre csökkentette a különbséget, majd még két emberhátrányt is kivédekezett. Sőt, Ruiz szabálytalansága után ötméterest kapott a DFVE, de Garda kihagyta, Dobi kiállíátását meg Crespi bosszulta meg, 6-8. A záró felvonásban Szabó hozta fel megint egyre övéit, amire hárommal is feleltek a spanyolok, 7-11. Volt még hátra négy perc, az újvárosi csapat mindent meg is tett az egyenlítésért, de már csak megfelezni tudta hátrányát.

A folytatásban este a Lille ellen játszik a csapat, szombaton a Nancy, vasárnap pedig a Róma következik. A csoportból az első három jut tovább.