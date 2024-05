Rácalmás Város Önkormányzata a közelmúltban újabb defibrillátorokat (szívműködést elindító készülékeket) vásárolt. Így a településen már 9 helyszínen érhető el a hirtelen szívmegállás esetén használható életmentő eszköz. Defibrillátor található a sportcsarnokban, a polgármesteri hivatalban, az általános iskolában, az óvodában, a művelődési házban, a Jankovich-kúriában, a futballpályán, a Szociális Központban és a Duna-parton, a csónakházban - adta hírül az önkormányzat közösségi oldala.

Forrás: Rácalmás Önkormányzat Facebook-oldala

Az intézményekben dolgozó kollégák oktatása a készülék használatára megkezdődött, a telepítő cég szakembere a napokban tartotta meg az első oktatási alkalmat. A közeljövőben ilyen oktatást a lakosság számára is szervezünk. Az intézményekben található készülékek nyitvatartási időben hozzáférhetők, míg a Szociális Központ bejáratánál található készülék 0-24 órában elérhető. Ha hirtelen szívmegállás miatt életveszélybe került ember közelében tartózkodunk, a mentők értesítése után, a készülékből elhangzó utasításokat követve mi magunk is megkezdhetjük a segítségnyújtást. A defibrillátorok helye a nyár folyamán elkészülő közterületi turisztikai térképeken is feltüntetésre kerül majd.