Újabb finn légiós érkezik a Duna-partra. A 26 éves Santeri Sillanpää a finn másodosztályból igazol az Acélbikákhoz. A Paimio-ban született csatár a TuTo-ban nevelkedett, majd 2018-ban került a KOOVEE-hoz, akikkel 4 szezonon keresztül mérkőzött a Mestisben. 2021-ben az Ilves játékosaként tagja volt a legmagasabban jegyzett Liiga keretnek is. 2022-ben ismét a temperei “narancsoknál” kötött ki, ahol csapatkapitány helyettesként 47 alapszakasz és 9 Playoff mérkőzésen lépett jégre, ez idő alatt 10 gólt és 11 gólpasszt jegyezve. Santerinek ez lesz az első külföldi “szereplése”, így Ő is nagy izgalommal várja az augusztust, amikor is csatlakozhat Niko Eronen új, 2023-as dunaújvárosi keretéhez.