Mint írják, a műfüves létesítmény karbantartása kiemelt feladat, idén ismét szükségessé vált a pálya rendezése a folyamatos terhelések miatt. A munkálatokat a múlt héten el is végezték, a pályakarbantartók a műfű tisztításával kezdtek, majd a felgereblyézés és a szemétmentesítés után pályalazítással folytatták, végül a gumigranulátum beszórását követően elfésülték a felületet, hogy a műfű visszanyerje eredeti állapotát. A szakemberek egy későbbi időpontban elvégzik a pálya felszakadt részeinek leragasztását is.

Ezt követően tovább folytatta a munkálatokat Deák Károly és csapata, segítségükkel nemcsak a szárnyas és kis kaput festették újra, hanem a felfrissített pálya kapuit is.

A DLSZ a hálókat és kispadokat a teljes körű munkálatok végeztével, még az augusztális torna előtt lecseréli.