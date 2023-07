A sportág végső fináléját két kategóriában is az alsóörsi strandon rendezték meg a közelmúltban. ­Miután folyamatosan nő a sportág népszerűsége, egyre több a nevező csapat, így idén már elődöntőket is kellett rendezni.

A csúcseseményre végül tíz-tíz csapat jutott be mindkét korcsoportban, mindkét nemből, így a négy nap során több mint háromszáz sportoló kézilabdázott a homokban.

A V–VI. korcsoportban az elődöntőből a negyedik helyen jutott a fináléba a Rudas középiskola együttese, amelynek keretét a Dunaújvárosi Kohász utánpótlás-játékosai alkották: Angyali Dalma, Bartók Dorina, Csökmei Réka, Gajdos Petra, Graffy Tamara, Mikó Luca, Takács Száva, Vas Kitti. A testnevelő Horváth István, a felkészítő edző pedig a DKKA felnőttkeretének tagja, Krupják-Molnár Beatrix volt.

A jól megérdemelt aranyérmeket veszik át a lányok Forrás: MDSZ

A Rudas a döntőben csoportjában a Kazincbarcika (Szalézi gimnázium), a Vác (Boronkay), a Veszprém (Noszlopy) és a Hajdúnánás (Kőrösi) csapatát egyaránt 2–0-ra győzte le. A négy közé jutásért ugyanilyen különbséggel múlták fe­lül a dorogi Zsigmondy gimnáziumot, majd az elődöntőben ennyire a már egyszer legyőzött Hajdúnánást.

A fináléban aztán megismétlődött a tavalyi párosítás, amikor a Rudas és a váci Boronkay mérkőzött meg a bajnoki címért. 2022-ben utóbbiak nyertek, most azonban sikerült a visszavágás, és 2–0-ás sikerrel a dunaújvárosi csapat ünnepelhetett végső győzelmet.

Ezen felül is jutott még elismerés a küldöttségnek, ugyanis Bartók Dorinát választották meg a legjobb kapusnak, Krupják-Molnár Beatrixot pedig a legjobb felkészítőnek.

Bartók Dorina lett a legjobb kapus

Forrás: MDSZ