Dunaújváros Az interjúban Santeri Sillanpää elmondta:

– Nagyon aktív gyermek voltam, és rendkívül sok sportot kipróbáltam. Mivel egy tanyán éltünk, és volt hely mindenre, a szüleim teret engedtek ennek az igényemnek. Konkrétabban viszont magával a jégkoronggal 5 éves koromban ismerkedtem meg, hála a bátyámnak, aki ebben is jó példát mutatott. Finnországban a hangsúly a játék fontosságán és persze szeretetén alapul. Megannyi szülő és önkéntes segíti a csapatok és a gyermekek munkáját, így minden fiatal maximálisan a sportra koncentrálhat.

A tehetséges játékos a finn kiválasztási rendszerről is beszélt: – 15 éves korig minden a játékról szól. Ott érkezik egy választópont, amikor el kell döntened, hogy mit is szeretnél valójában. A nagyobb csapatok is ez idő tájra időzítik az első kiválasztásokat, de találkoztam már olyan példával is, amikor egy alacsonyabban rangsorolt fiatal is gyönyörű karriert ért el később – fogalmazott a fiatal finn hokis, aki belső motivációiról is szólt:

– Úgy éreztem, változásra, fejlődésre van szükségem, és Niko – a DAB vezetőedzője – hívásának szívesen tettem eleget. Nem szeretem túlgondolni a dolgokat. Az egyszerűség híve vagyok a pályán is. Nem kell bonyolult dolgokba belemenni. Legyen szó védekezésről vagy támadásról, az egyszerűbb dolgokkal és megoldásokkal sokkal többre mehetünk.

Az újvárosi csapat jelenleg pihenőjét tölti. A napokban ért véget a tízhetes fizikai felkészülés, a keret majd augusztus elején – kiegészülve az új játékosokkal találkozik ismét. Közben a rivális csapatok menedzsmentje is javában dolgozik. A fővárosi és az erdélyi gárdák is folyamatosan jelentik be az új igazolásokat. Niko Eronen csapatának vélhetően a jövőben sem lesz könnyű dolga. Csak egy példa: az előző szezonban a vártnál gyengébb teljesítményt mutató Csíkszereda leigazolta Brandon McNallyt. A 31 éves csatár 2018-ig 63 AHL-meccsen szerepelt, majd 2018 és 2020 között az Alpesi Ligában játszott, de megfordult Dániában és Svédországban is.