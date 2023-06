A gyors és agilis játékos fő feladata lesz a hét év után Szombathelyre távozó Kazai Anita pótlása. A Kohász közleménye az alábbiakra is kitért: „Ezzel gyakorlatilag majdnem teljessé vált a jövő évi keretünk, egyetlen egy érkező bejelentésével vagyunk még adósak szurkolóink felé, hamarosan ezt a bejelentést is meg tudjuk tenni. Ami biztos, fiatal, és tehetséges csapatunk lesz jövőre is. Üdvözöljük új játékosainkat, mielőbbi sikeres beilleszkedést kívánunk!” Sallai Nikolett a labdarúgó válogatott Sallai Roland testvére.