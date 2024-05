A Lidl Magyarország legújabb dunaújvárosi áruháza 2024. május 23-án nyitotta meg kapuit, mely a második üzlet a városban és a vállalat ezáltal újabb 24 munkahelyet hozott létre. Az épület korábban kereskedelmi egységként működött, a mai Lidl-ös arculatát pedig az átalakítást követően nyerte el, több mint 600 m2-es eladótérrel, és az áruházlánctól megszokott széles, kiváló minőségű, jó ár-érték arányú termékkínálattal - többek között helyben sütött pékáruval, változatos és friss zöldség-gyümölcskínálattal, friss húsokkal, mélyfagyasztott termékekkel, minőségi csokoládékkal, friss virágokkal és számos nem élelmiszer jellegű termékekkel - várja majd vásárlóit, és elsősorban a környéken élő lakosok számára nyújt gyors és egyszerű bevásárlási lehetőséget. A vásárlói igényeket szem előtt tartva az üzletben hagyományos és önkiszolgáló kasszák egyaránt elérhetőek lesznek, ezáltal csökkentve a várakozási időt és növelve a vásárlói élményt - olvashatjuk abban a sajtóközleményben, amelyet a Lidl Magyarország juttatott el szerkesztőségünkhöz. Hozzátéve:

A vállalat számára kiemelten fontos a fenntarthatóság,

ezért a gépészeti megoldások kialakítása során az energiahatékonyságra törekszik: az új üzlet is hőszivattyús hűtés-fűtési rendszerrel, korszerű és energiatakarékos LED-es világítási technológiával működik, továbbá a hűtő és mélyhűtő készülékek is energiatakarékosak és LED-es világításúak. Emellett - mint a többi Lidl üzlet esetében is - intelligens épületfelügyeleti rendszert vezettek be, amely a hatékony, lehető legenergiatakarékosabb szellőzés- és világításvezérléséért felelős, és lehetővé teszi a nyitvatartási időn kívüli takarékos energiafelhasználást, valamint a vízhasználat optimalizálását.

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Az áruház az Óváros részen a Magyar út és az Aranyvölgyi út kereszteződésénél helyezkedik el, melyből adódóan jól megközelíthető, mintegy 90 gépjármű számára biztosít parkolási lehetőséget, ahol 2 darab E-töltőnél az elektromos autóval érkezők a környezetbarátabb közlekedés támogatása érdekében járműveiket is tölthetik a bevásárlás ideje alatt.

Az áruházlánc óriási nyitási akcióval és kedvezményekkel várja a vásárlókat.