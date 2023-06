– Lehetne itt összesíteni, hogy hány versenyen hány érmet szereztek a magyarok, de szerintem most nem ez a lényeg. Biztató, hogy viszonylag jó pontszámokkal zártak kiemelt versenyzőink. Jó volt látni, hogy Kovács Zsófia győzni tudott felemáskorláton a várnai vk-állomáson. Ott egyébként a lányoktól a szintén Dunaújvárosi KSE versenyző Czifra Bettina Lili is a dobogó legmagasabb fokára tudott állni a gerenda döntő után. A DKSE-t azért is említem, mert a klub tornaszakosztálya most ünnepelte megalapításának 50. évfordulóját. Női vonalon az elmúlt nemzetközi versenyeken dobogóra állt még Mayer Gréta és Bácskay Csenge is. A fiúknál Mészáros Krisztofer, Molnár Botond és Vecsernyés Dávid is éremszerző volt. De még egyszer hangsúlyozom: számomra sokkal inkább a pontszámok tetszettek – idézte a sportvezetőt a MATSZ közleménye.

A válogatottak egy rövid nyári pihenőt követően hamarosan megkezdik a felkészülést az őszi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, amit Antwerpen rendeznek meg szeptember 30. és október 8. között.