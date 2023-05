A alsóházi tabellát jelenleg a dunaújvárosiak vezetik, az előnyük egy pont riválisukkal szemben, a pénteki nagy különbségű sikerüket követően pedig a gólkülönbségük is jelentőset változott.

A Tihanynak van mit törleszteni a vendégeikkel szemben, de valószínűleg Tóth Árpád és csapata inkább egy újabb győzelmüket szeretné kiharcolni a balatoni túrájukon. A hazaiak legutóbb a 2F-BAU Tolna-Mözst verték idegenben 7-6-ra, előtte az Asterix Érdtől szintén idegenben szenvedtek 2-1-es vereséget.

Az újvárosiak pénteken, hazai pályán szinte legázolták a Hidegkúti SC-t 9-1-re. Előtte szintén Rácalmáson egy számukra fájdalmas 3-3-at játszottak a 2F-BAU Tolna-Mözzsel, és előtte a Szigetszentmiklós 3-2-es győzelmével törte meg a veretlenségi sorozatukat. Úgy tűnik, azóta ismét magukra találtak. Persze az igazi mércét a Tihany állítja föl nekik.

Tóth Árpádot, a csapat edzőjét kérdeztük.

- A Tihany elleni mérkőzés komoly feladatnak látszik!

- Ez egy alsóházi rangadó lesz, amelyen két jó csapat találkozik egymással. Amennyiben sikerül megnyernünk, azzal nagy lépést tennénk meg annak érdekében, hogy megnyerjük a csoportunkat. Viszont, ha rosszabbul szerepelünk, akkor nagyon kell kapaszkodnunk, sőt egy kis szerencsére is szükségünk lenne hozzá. Számomra egyértelműen ez a cél. A kitűzése nélkül nem is mehetnénk föl a pályára.

- Az ellenfél legalább egy háromarcú csapat, de biztos, hogy ők is győzni szeretnének!

- Valószínű, hogy szeretnének visszavágni az itt elszenvedett két vereségükért. Nyilván fogadkoznak, jó csapatnak mondhatom őket, de mi is azok vagyunk.

- A játékosai sorozatos tétmérkőzések után utaznak a mai mérkőzésre.

- Megpróbáltam úgy forgatni a csapatot, hogy aki pályára lép, az a Hidegkúti SC ellen kevesebb szerepet kapjon, de ez nem volt egy könnyű feladat. Regenerálódásra talán csak kedd után lesz lehetőségünk. Az utolsó három fordulóban ki-ki meccseket fogunk játszani, Az Érd még nem esett ki, és valószínű, hogy a Szigetszentmiklós és a Tihany is szeretné a csoportelsőséget megszerezni.

Csányi Dávid csapatkapitány.

- Miként áll a sérülésből való visszatéréssel?

- Úgy érzem, kondícióban már megvagyok. A megszerzésében az is segített, hogy nagypályán is edzek és játszok. Hiányzott ez a pörgés, ezért most visszatérve élvezem minden percét. Éhes voltam és vagyok a játékra. Pénteken egy jó hangulatú mérkőzésen szép győzelmet szereztünk. Már akkor is megpróbáltunk a hétfői folytatásra felkészülni, gyakorolni. Ezért játszottuk például az öt a négy elleni formátumot is.

Cseresnyés Alex kapus, a Dunaújváros Futsal egyik alapembere.

- Szívem szerint, ha megtehettem volna, már régen adtam volna egy-két mérkőzésre pihenőt, mert óriási sorozatban állt a kapuban!

- Ez valóban így volt, és ez a hét is erről beszél. Szerdán is játszottam a nagypályán és ott is győzni tudtuk. Pénteken megszületett a szép sikerünk, vasárnap már Csányi Dávidék ellen léptünk föl a nagypályán. Aztán jön a Tihany elleni futsal rangadó hétfőn, idegenben, szóval nem unalmas az életem. Ezt a hosszú szériát valóban nehéz teljesíteni, főleg a futsalban. Fizikailag még hagyján, de idegileg főleg. Ott aztán üvölthetek, ordibálhatok, ha nem hallgatnak rám a srácok, akkor talán még gólt is kapunk belőle! Szerencsére a legtöbb esetben összeáll a védekezésünk. A Tihany ellen is győzni szeretnénk, mert nagyon rajtunk vannak, nem dőlhetünk hátra. Bízok a csapatunkban.