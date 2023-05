Az egyik fél három győzelméig tartó párharc állása 2:1 a Dág KSE javára, tehát a vendégek akár le is zárhatják a bronzéremért folytatott sorozatot. A házigazdáknak azonban ehhez biztosan nem szeretnének asszisztálni. Bár az újvárosiak felkészülése nem tűnik zökkenő mentesnek, hiszen a csapatból többen is ballagnak ezen a hétvégén, és az érettségire való felkészülés is elvonhatja a figyelmet az összecsapásról. Azonban ezt a mérkőzést kötelező megnyerni a DKSE gárdájának ahhoz, folytatódjon a párviadal.

Még két NB I-es helyosztót rendeznek pénteken. Az 5. helyért Szolnoki RK – TFSE mérkőzés lesz. Összesítésben az egyetemisták vezetnek 2:1-re. Az 1. helyért folytatott párharcban MEAFC-Miskolc - Vidux-Szegedi RSE találkozót rendeznek. Összesítésben 2:1-re a miskolciak vezetnek.