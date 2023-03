A többi vasárnapi mérkőzésen nagy gólkülönbségek nem születtek. A legtöbb találatot, szám szerint hetet Kislángon láthatták a nézők, ahol a Seregélyes négyet vágott ellenfelének. Azonban a leginkább várt találkozó a tabella két dobogósának rangadója volt.

Baracs– KK Grain Kft.-Mezőfalva 1–1 (0–0)

Baracs: Vaszócsik – Hepp, Prókai, Deli (Nagy D. 61.), Balogh (Dobrovitz 74.), Takács, Mészáros (Szurma 58.), Badi, Rózsahegyi, Kiss, Palkó (Áldott 46.).

Mezőfalva: Kovács Á. – Sági II. J., Balázs, Török, Balogh I., Németh, Mazán (Kovács B. 78.), Kertész (Márki 78.), Kovács K., Villám, Csontos (Salamon 46.).

A szomszédos települések csatáin minden esetben nagyszámú szurkolótáborra és forró, amolyan rangadóhoz illő hangulatra lehet számítani. A létszámban nem is volt hiba, azonban a játék a 66. percig különösebb esemény nélkül telt. Ekkor azonban egy baracsi, jobb oldali támadásnál Balázs Sándor balszerencsés mozdulattal a saját kapuba rúgta a labdát, így vendéglátók örülhettek a vezetésnek.

A folytatásban mindkét térfélen akadtak veszélyesebb helyzetek, azonban a góllal való befejezés valahogy mindig elmaradt. Egészen a 92. percig állt fenn ez az állapot, amikor is a baracsi tizenhatoson belüli szabálytalanságért Domak Ádám a tizenegyes pontra mutatott. A megítélt, de a hazaiak szerint erősen vitatott büntetőt Németh László értékesítette a bal alsó sarokba. Ezzel a Mezőfalva megmentette a becsületét és az egy pontot is.

A találkozó után így értékeltek az edzők lapunknak.

Körmendi Zsolt, Baracs: – Kiegyenlített találkozón egy szerencsés góllal jutottunk előnyhöz. A hosszabbításban a játékvezető gondoskodott róla, hogy ne tudjunk örülni a győzelemnek. Emiatt kicsit keserű a szám íze.

Villám Balázs, Mezőfalva: – Nem gondolnánk ajándéknak a büntetőt, bár tisztán nem látszott. Hangja viszont volt. Az eredményt igazságosnak gondoljuk. Az első félidőben bealudtunk, illetve a Baracsnak adtuk. A szünet után viszont inkább mi domináltunk, itt a hozzáállás is változott. Tudatosabb és harcosabb támadásokat építettünk.

Nagykarácsony– Polgárdi 3–1 (1–0)

Nagykarácsony: Farkas – Fülöp, Kovács D. (Őri 80.), Gráczer, Kovács R. (Gábris 75.), Horváth, Jákli (Szabó 87.), Mohácsi, Rezes, Kőkuti, Éliás (Wadolowski 87.).

Gólszerző: Fülöp (27.), Rezes (63.), Jákli (72.), illetve Csizmadia (87.).

A tabella második helyén nagyon jön felfelé a listavezető nyakára Mergl István csapata, miután a Mezőfalva két pontot elhullajtott. A Nagykarácsony a hazai pálya előnyével lépett pályára, és különösebb erőlködés nélküli játékkal, könnyedén verte a Polgárdi együttesét. A jegyzőkönyvből kiolvasott információkat maga az edző is megerősítette.

– Végig toltuk a játékot és egy pillanatig sem forgott veszélyben a hazai kapu, vagy a győzelem. Természetesen azért meg kellett birkózni az ellenféllel, a pályával, de mindenki tette a dolgát, és megérdemelten nyertünk.

A piros mezes Adonynak tavasszal még nem sikerült pontot szerezni Fotó: Horváth László

Adony–Káloz 1–2 (0–1)

Adony: Tatár – Budai, Bagóczki, Virágh, Kaló, Balogh, Tóth, Rácz, Erdei, Strasszer (Mónos 86.), Hegedűs.

Gólszerző: Erdei (60.), illetve Baranyai (15.), Pál (55.).

Boldóczki Sándor adonyi edző így értékelt: – Az első negyvenöt percben helyzetbe hoztuk a vendégeinket. Ezután meg hiába akartunk, semmi sem jött be. Joggal írhattak három pontot a káloziak. Talán egy-két esetben fordíthattunk volna, de ez most elmaradt. Sajnos hiányzóból is akadt bőven.

A forduló további eredményei: Kisláng–Seregélyes 3–4, Aba Sárvíz–Szabadbattyán 1–0. Az Előszállás együttese szabadnapos volt.



A bajnokság állása