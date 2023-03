Evés közben jön meg az étvágy? Majd a férfifutsal NB II. nyugati csoport alsóházának harmadik fordulójában sorra kerülő Dunaújváros Futsal–Tihanyi FC-rangadón kiderül. Amit a rácalmási sportcsarnokban rendeznek meg pénteken 19 órától.

A DF-fel holtversenyben élen álló Tihany csapata a legutóbbi körben igazán elemében volt, a Tolna-Mözst kíméletlenül, 8–1-re letarolta. Az elsőben az Asterix Érd ellen vívott egy nagyot, azt 4–3-as győzelemmel zárta le. Egyszóval ez a magyarázata annak, hogy pillanatnyilag elfoglalja az alsóház trónját.

Az alapszakaszban, januárban a Dunaújvárostól 5–3-ra kapott ki a Tihany. László Gábor játékosedzőjük elmondta, alaposan felkészültek a rájátszásra. Mindent megtettek a sikeres folytatásért, mert szerettek volna a felsőházba becsusszanni, de sajnos a vírus az egész csapaton átment, ezért szinte az elejéről kezdhették a munkákat. Végül lemaradtak róla.

A Dunaújváros Futsal számára a rájátszás első fordulójában az előbb emlegetett tolnai legénység a saját pályáján kemény falatot jelentett, hiszen 6–6-ra végeztek a vele vívott csatában. Pedig Csányi mesterhármasa, Varga duplája, és Fekete szép találata akkor is sokat ígért, de a védekezésbe hiba csúszott.

A hétfő esti mérkőzésen a kisebb böjt után végre megszületett az újabb győzelem, 7–4-es siker a Hidegkúti SE ellen. Azon az estén Csányi duplázott, mellé a mérkőzés jó szakaszában Varga, Szedmák, Németh, Fekete és Vincze is felsorakozott a góllövésben. A védekezésük akkor is egy kicsit dadogott, ráadásul ijesztően kevesen adták ki a keretet. Föltehetőleg ebből a néhány sorból is kiderült, ezek a fiúk remek képességgel bírnak, szenzációs játék után parádés gólokat is tudnak lőni. Igaz, hátul gyakran elnagyolják a játékot. A nézőtérről úgy hiszi az ember, ezeket a problémákat elegendő létszámmal, még komolyabb hozzáállással „simán” meg tudják oldani!