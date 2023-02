2022 decemberében, valamint idén januárban országszerte zajlottak a grundbirkózó-bajnokságok. A selejtezőkről bejutott csapatok február 11–12-én léphettek küzdőtérre a diákolimpiai bajnoki címekért. A verseny házigazdája Dunakeszi volt. A színvonalas sporteseményt megtisztelte jelenlétével többek között a Magyar Birkózók Szövetsége elnöke, Németh Szilárd, s alelnöke, Bacsa Péter is. A helyszínen tekintette meg a mérkőzéseket az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok birkózó Lőrincz Viktor is, aki óriási tapsviharban részesült Dunakeszin. Balogh Gábor olimpiai ezüstérmes öttusázó a Magyar Diáksport Szövetség elnöke beszédében kiemelte, hogy a végső eredménytől függetlenül, már az győztes, aki idáig eljutott. A verseny különlegessége, hogy csapatversenyjelleggel küzdenek egymással az iskolák, s annak végeredményét a hét súlycsoportban vívott egyéni mérkőzések eredményeinek összege adja. A területi selejtezőről feljutó iskoláinkat nem kímélte az influenzajárvány, már az is kérdéses volt, hogy minden feljutó csapattal ki tudunk-e állni. A nehézségek ellenére már-már hagyományosan ismét remek eredmények születtek. A nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói meneteltek a legtovább, és egészen a bronzéremig meg sem álltak! A csoportmérkőzések során legyőzték az érdi Batthyány Sportiskolát és a dél-zselici Tinódi Általános ­Iskolát. Ezzel a csoportjuk élén végeztek, így a hármas döntőbe jutottak. Az éremosztó mérkőzések során először a miskolci Kazinczy iskolásokkal kerültek szembe. A csapatok fej fej mellett haladtak, és az utolsó mérkőzés előtt 3–3-ra állt az eredmény. Sajnos ott egy hajszállal jobbnak bizonyult az ellenfél, ezért a borsodiak örülhettek a győzelemnek. Az utolsó mérkőzésen a budapesti Gyulai általános ­iskolával szemben nem sikerült a bravúr, így a nap végén a dobogó harmadik fokára állhattak. Ugyanebben a korosztályban a mezőfalvi Petőfi iskola révén is érdekeltek voltunk.

Lőrincz Viktort is óriási taps fogadta a versenyen

A mezőfalvi iskolások betegség miatt megtizedelt csapata a 11. helyen végzett. Az idősebb korosztályban is továbbjutottak a mezőfalvi gyerekek. Fortuna most nem kedvezett nekik, így is három győztes és két vesztes mérkőzéssel az előkelő hetedik helyen végeztek.

Másnap a lányoké volt a pást. Az I-es korcsoportos mezőfalvi lányok a kilencedik helyen zártak.