Ha jól akarja teljesíteni a feladatát , akkor egy jó középiskolának, ezen belül is mondjuk egy technikumnak fontos kell, hogy legyen az, hogy nem csupán használható tudást adjon a diákjainak, hanem távlatot, lehetőséget, jövőképet. Vagyis azt, hogy tudja milyen lehetőségei vannak, azokat ismerje is. Ez a gondolatmenet vezette a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum vezetőit, amikor fontosnak tartották, hogy a Dunaújvárosi Egyetem mellett más felsőoktatási intézményekkel is együttműködési megállapodást kössenek. Ma került sor arra, hogy a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum és a Neumann János Egyetem együttműködési megállapodást írjon alá. A közvetlen hangulatú ceremónián a Dunaújvárosi Szakképzési Centrumot - amely hat technikumot illetve szakképzőiskolát integrál - Pocsainé Varga Veronika főigazgató és Piros Mariann kancellár és több dunaújvárosi középiskolai vezető képviselte Kecskeméten Dr. habil. Fülöp Tamás rektor úr és csapata vendégeként. A résztvevők vázolták az együttműködés lehetőségeit a tehetséggondozás és pályaorientáció területén, ez annyit jelent, hogy a Neumann János Egyetem, amelyen jelenleg három kar működik a GAMF Műszaki és Informatikai Kar, a Gazdaságtudományi Kar, és a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar , teret és lehetőséget biztosít arra, hogy a Centrum diákjai közül minél többen megismerhessék az egyetem lehetőségeit, megtekinthessék az ott folyó kutatási és tudományos munkákat, valamint az egyetem oktatói segítsék a Centrumot a diákjainak a tehetséggondozását.