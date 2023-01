Rekordszámú magyar sportolóval rajtol a Téli Egyetemi Világjátékok (korábbi nevén Universiade) az Egyesült Államokban szerdán, a küldöttségben a Dunaújvárosi Acélbikák két jégkorongozója is helyet kapott.

Az 1932. és 1980. évi téli olimpiák után ismét rangos nemzetközi multisportesemény házigazdája lesz a New York állambeli Lake Placid. A korábbi téli olimpia helyszínén megrendezendő, a nemzetközi egyetemi sport legrangosabb eseményén az eddigieknél nagyobb létszámú, több mint ötvenfős magyar csapat vesz részt. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a 2022. év elején leadott nevezés alapján elnyerte a részvételi jogot a férfi egyetemi jégkorong-válogatott, így 2019 után újra képviselteti magát a sportág a világjátékokon. Akkor egy győzelemmel és négy vereséggel a kilencedik helyen végzett a csapat.

A jégkorongegyüttes hétfőn utazott el Lake Placidba, Vas Márton szövetségi edző és stábja 23 fős kerettel vesz részt a tornán. A csapatban ott lesz Dunaújvárosból Erdély Botond hátvéd és Pinczés Olivér csatár.

– Ugyanazt szeretném elérni, mint a junior-világbajnoksággal, hogy a beválogatott játékosok fejlődjenek a nemzetközi, kompetitív mérkőzések által. Szeretném, ha a magyar virtust mélyíteni tudnánk, legyenek fegyelmezettek és szívvel-lélekkel küzdjenek. Az a cél, hogy a maximumot hozza ki magából a csapat – idézte a dunaújvárosi születésű és nevelésű Vast a szövetség honlapja, akit játékosként és edzőként is mindenki ismer. Százhetvenötször volt válogatott, meghatározó embere, illetve csapatkapitánya is volt a szapporói, a zürichi, a krakkói és a szentpétervári együtteseknek. Tizenhat évesen már játszott a Dunaújvárosi Acélbikák felnőttcsapatában, ahol nyolc szezont húzott le. Légióskodott Svédországban, Franciaországban, Németországban és Észak-Amerikában is.

A jégkorongegyüttes szerdán Szlovákiával kezd, majd Kazahsztán, Dél-Korea, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok lesz az ellenfél.

Magyarország a jégkorong mellett még műkorcsolyában, alpesi síben, short trackben, valamint gyorskorcsolyában lesz érdekelt.