Az eseményt többek között megtisztelte jelenlétével Schmidt Gábor, a sportigazgatási- és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkár, Berényi Péter, a Nemzeti Sport Ügynökség vezérigazgatója, dr. Medvigy Mihály, a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. elnök-vezérigazgatója, Gyulay Zsolt, a MOB elnöke, Fábián László, a MOB főtitkára, Kovács Norbert, a Nemzeti Sportközpontok főigazgatója, Németh Szilárd, az MBSZ elnöke, a Kozma István Birkózó Akadémia (KIMBA) alapítója, Bacsa Péter, az MBSZ ügyvezető alelnöke, a KIMBA operatív igazgatója, Ancsin László, az MBSZ főtitkára, és Lőrincz Tamás olimpiai bajnok, a ­KIMBA szakmai igazgatója.

Az idei díjazottak között van a DKSE sportolója, a ­KIMBA teljes programos növendéke, Nyikos Veronika, aki az év utánpótlás-birkózója címet vehette át.

Veronika, aki a DKSE napokban tartott évzáró összejövetelén is az év utánpótlás-sportolója díjban részesült, idén 17 évesen egy korcsoporttal feljebb, az U20-as korosztályban szerezte meg a válogatottságot. Ehhez megnyerte a válogató versenyeket, országos bajnoki címet szerzett, aztán U20-as Európa-bajnok lett, majd néhány hét múlva U20-as világbajnoki bronzérmet is szerzett. A felnőttválogatott szakvezetésétől nem áll távol az az elgondolás, hogy Veronika a jövő évben akár felnőtt olimpiai kvalifikációs versenyeken is induljon. A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia teljes programos növendéke, 4-es, 5-ös tanuló.

Nyikos Veronika nemrég egy másik elismerést is átvehetett. A Magyar Marketing Szövetség által a Puskás Arénában rendezett Sport Forum Hungary 2022 konferencia keretein belül a jövő legértékesebb sportolója kategóriában a második helyezést érte el.