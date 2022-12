Kovács Richárd a sikeres ökölvívó-pályafutás után a Richard Promo Sport vezetőjeként tevékenykedik. Az előszállási gála egyik szervezőjeként minden oka megvolt az elégedettségre.

– Azt hiszem, nyugodtan kimondhatjuk, Rozman Istvánnal ismét összehoztunk egy sikeres gálát. A telt ház, a nagyon jó meccsek és velük a kiváló hangulat már önmagáért beszélt. Ez a siker nemcsak a miénk, a rendezőké, hanem az ökölvívóké és a nézőké együtt. A közönség a nagy csaták alatt önfeledten, de sportszerűen tombolt, szinte beszállt a meccsekbe, azt hiszem, hogy ezért is mondhatom, jól érezték magukat. Igazából ezért csináljuk ezeket a rendezvényeket. A gáláknak a „krémjét” az ökölvívók és a közönség együtt adják – mondta értékelésében.

Rozman István Fotók: Balogh Tamás

Rozman Istvánt a hasonló események menedzsereként, a Team Rozman és a Suko­thai Team vezetőjeként is ismerhetjük. Ezúttal ismét Kovács Richárddal mutatták be, milyen ragyogó eredményekre képesek összefogva.

– Tizenkilenc mérkőzést láthatott a közönségünk. Ebből tizenegy profi boksz, négy bemutató, a többi K1-es összecsapás volt. Azt, hogy ez egy ilyen színvonalas gála legyen, a sportolók alapos válogatása előzte meg. Az est egyik nagy meglepetése volt az első profi bokszmérkőzésén Palatinus Bálint kemény helytállása a már hatvan mérkőzés után álló Orlik Péterrel szemben. Az ő meccsük volt az est egyik legsziporkázóbb sikeres összecsapása. Meglepetésünkre tizennégy–tizenhat éves nehézsúlyú versenyzőket is találtunk, akiket össze tudtunk párosítani két mérkőzésre. Ilyen még soha nem fordult elő a mi gyakorlatunkban.

Hozzátette, a régi harcosok hozták a kötelezőt, és a szerbek is elég jó csapattal érkeztek, sok nehézséget okoztak az ellenfeleiknek. Horváth Tamás, az egyik nagy tehetségük a Mihajlo Rajic elleni győztes, de nagyon kemény összecsapásáról bizonyára tudna mesélni. A debreceni Veres Tibor +90 kg-ban, aki szintén Rozman versenyzője, fergeteges rohamokkal óriási közönségsiker közepette győzte le Berki Istvánt.

Hazai ökölvívó-eseményen ritkán lehet megélni hasonló hangulatot, mint ami a székesfehérvári Balogh Bálintot az első profi győzelméhez vezette. A fekete mezbe öltözött, nagy rutinnal éneklő és sportszerűen buzdító csapat vezérszurkolóval érkezett és az árnyékukban csakis fölszabadult győzelmet lehetett aratni.

Kovács Richárd

Volt egy versenyző, akinek az életkorában már nézni sem nagyon ajánlott a profi bokszot, nemhogy csinálni… Ő a negyvennyolc éves, az idegenlégiót is megjárt Sipos Péter, aki amatőrként is lejátszott közel száz mérkőzést. Mellette a francia bajnokság második helyezésével is dicsekedhetne. Utána lépett a profik közé. Soha nem kapott ki KO-val. Ezúttal a hatalmas, atléta termetű Filip Dekovac lett az ellenfele. Teljesen el­fogytak a küzdelemben, de az „öreget” belevitte a szíve a győzelembe.

Nem lesz kellemes emlék a Polszter Tamás, alias Psycho Mirlem Ahmeti elleni mérkőzése. A szerb bokszoló érthetetlen módon a saját hibájából, talán fél perc után elesett, lesérült és föladni kényszerült a küzdelmet. Mindenki a zárómeccshez illő bunyót szeretett volna látni, de az most elmaradt.

Király Pétert igazi médiajelenségként ismerhetjük, az Éjjel-Nappal Budapest című sorozatból is. Az előszállási bokszgála után egészen biztosan sokan ökölvívó szaktekintélyként is emlegetni fogják. Az esemény szó szerint mindenkiről mindent tudó házigazdája volt. – Ez is egy hálás és fontos szerep, de a főszereplők a sportolók. Meg kellett találni az egyensúlyt, hiszen hírközlő csatornaként tettem a dolgomat. Nyilván a tényeket pici színes, szagos és vidám információs bonbonokkal kiegészítve.

Sokan mondogatták, hogy jó kiállású ez a Peti, de vajon meddig bokszolt? – Én csak cipőket! – mondta nevetve. – Egyébként két évig bokszoltam Gerendási Gábor barátomnál Pesten, de csak amatőrként. Viszonylag későn kezdtem el, és csak „pötyögés” szinten haladtam.