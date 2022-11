A csapatot Kiss Károly, Dudás György edzők kísérték, velük tartott még Telekné László Csilla „tanuló” edző és Sipos Zsolt versenybíró. A megmérettetésen számos szép helyezést értek el a lányok, kiemelkedő teljesítményt pedig Pupp Viktória nyújtott.

A diákolimpián alábbi eredményeket érték el a ­DKSE sportolói, Diák II. korcsoport: 32 kg-ban Szabó Szilvia bronzérmet szerzett, 46 kg-ban Dolmány Anna első versenyén vett részt, nem sikerült pontszerző helyen végeznie. 50 kg-ban Lengyel Csenge 4. helyen végzett, 54 kg-ban Molnár Jázmin szintén élete első versenyén vett részt, nyert is, vesztett is, végül az 5. helyen zárt. Ugyanebben a súlycsoportban Utassy Lilla ezüstérmet szerzett.

Serdülő korcsoport: 62 kg-ban Pupp Viktória lépett szőnyegre, aki abból a szempontból is várta a versenyt, hogy két héttel ezelőtt az országos bajnokságon váratlanul vereséget szenvedett ­ESMTK-s ellenfelétől, akinek szeretett volna visszavágni. Ez sikerült is, hiszen Viki négy mérkőzést nyert magabiztosan, köztük korábbi legyőzőjét is nagy különbséggel utasította maga mögé, így megérdemelten lett aranyérmes.

Az eredményekről Tombor István, a birkózók vezetőedzője tájékoztatta lapunkat.