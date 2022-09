A hétvégi hatodik forduló után a Besnyő mögött az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó, és továbbra is hibátlanul menetelő Rác­almás maradt a második. A harmadik, negyedik helyen az előző fordulóhoz hasonlóan Alap és Nagylók található, előbbitől viszont négy pontot levont a szövetség. Így mindkettő kilenc egységgel rendelkezik, sőt a kulcsiak első hazai sikerükkel szintén felzárkóztak hozzájuk pontszámban az ötödik helyre.



Kulcs–Kőszárhegy 5–3 (4–1)

Kulcs: Murvai – Cseresnye (Kozma 67.), Gallai, Godó, Ócsai (Molnár Z. 58.), Völcsei, Cserkuti, Szabó B., Mács­falvi (Zsigmond 77.), Horváth (Plézer 61.), Pasqúalini.

Kiállítva: Pasqúalini (82.).

Gólszerző: Szabó B. (13.), Pasqualini A. (34., 45.), Cserkuti B. (36.), Völcsei (55.), illetve Gyügyi D. (24.), Mihályi M. (61., 74.).

A kulcsi sikerről Ócsai Norbert edző adott tájékoztatást: – Megérdemelt győzelem volt, mint az előző heti. Végig uraltuk a játékot, mert javarészt az ellenfél térfelén folyt a játék. Igazából csak kontrákkal tudtak ellenünk építkezni. A második félidő sajnos rosszul sikerült egy rossz csere miatt, és ebből sok volt a labdavesztés. Ezért tudott feljebb jönni a vendégek csapata. Igazából a középpálya „összeszakadt”, de mégis tudtunk újabb találatot bevinni. Valószínűleg a kezdő csapat összeállításán változtatunk a jövőben. Úgy látom, a folytatásban rendben leszünk.

Dég–Rácalmás 2–8 (1–4)

Rácalmás: Farkas – Molnár, Hornyák, Domak (Pinte 65.), Juhos, Pásztor (Kovács 84.), Balogh R. (Suplicz 71.), Hír (Németh 83.), Bartók (Hatvany 81.), Szeitz Illés.

Gólszerző: Kovács N. (7., 90.), illetve Domak (17., 64.), Balogh R. (23., 38.), Hír (44.), Pásztor (56.), Pinte (67.), valamint Juhos (92.).

Szépen beosztotta a Rácalmás a hétvégi rúgni való gól­adagját. Az első és a második játékrészben is négyszer zörgette meg a vendéglátók hálóját. A Dég csapata is beosztással élt, bár csak egyet talált fél­időnként, így a vendégek tovább írták hibátlan mérlegüket, eddig ötből öt meccset nyertek.

Boncz Gábor rácalmási edzőt kérdeztük a hatodik fordulóról. – Az eredmény ugyan nem mutatja, de a mérkőzés nehezebb volt, mint egy sima győzelem. Szerencsére most a szünetet követően sem került hullámvölgybe a csapat, és nem hitték el a fiúk négy gól után, hogy nyertek, hanem végig hajtottak. Remélhetőleg ez a sikersorozat a következő állomáson, a Kulcsot hazai környezetben fogadva is folytatódik. Rangadó lesz a javából, hiszen mindkét együttes jó passzban van – mondta.

A forduló további eredményei: Besnyő–Nagylók 4–2, Szabadegyháza-Sárosd II.–Vajta 0–0, Cece–Lajoskomárom II. 1–0, Alap–Sárszentágota 5–4.