Nagyatád/Dunaújváros

A Dunaújvárosi Triatlon Sport­egyesület – Pötör Zoltán sérülése miatt – ezúttal egyéni versenyzőt nem nevezett a hazai triatlonvilág ikonikus nagyatádi erőpróbájára. A csapatok váltóversenyében azonban három egységet is indított a DTSE kollektívája.

A kétfős váltók mezőnyében szerepelt Hegedűs Attila és Dósa Zoltán párosa, a DTSE Acélduó. Az urak 11 óra 2 perc és 22 másodperc alatt teljesítették a 3800 méter úszásból, 180 kilométer kerékpározásból és egy klasszikus futómaratonból (42,195 kilométer) álló távot. Az Acélduó a kétfős váltók versenyében a 18. helyen végzett.

A Hegedűs Kristóf, Somogyvári Ákos és Burkovics Márton alkotta Acéltrió a háromfős váltók versenyében negyedikként végzett



Két csapat is képviselte a piros-fehér újvárosi egyesületet a háromfős váltók versenyén. A gyorsabbnak a ­DTSE Acéltrió bizonyult. A Hegedűs Kristóf, Somogyvári Ákos, Burkovics Márton alkotta hármas 9 óra 47 perc és 24 másodperc alatt abszolválta a nagyatádi kihívást. Ez a kategória negyedik helyére volt elég, amíg a váltók abszolút ranglistáján a kilencedik helyet szerezték meg. A Dankó Diána, Vagyóczki István, Kovács Flórián felállásban rajthoz álló DTSE-Maradék a 10 óra 42 perc 11 másodperc alatt teljesítette a hosszú távú országos triatlonbajnokságot – ezzel a 14. helyet csípték el a háromfős váltók ranglistáján.

A 32. eXtremeMan ob-n 43 hölgy és 319 férfi állt rajthoz az egyéni indulóknál, a már említett váltókban is népes mezőny jött össze: 143 csapat, csaknem félezer triatlonosa versenyzett.

Az egyénieknél a bajnokság kettős ferencvárosi sikert hozott. A hölgyeknél e távon elsőpróbázónak számító Tomaschof Kata diadalmaskodott – 10:53:07 óra alatt ért célba – Balogh-Baksza Anita és Nagy Réka előtt.

– Az edzőm azt mondta, hogy 12 óra alatt kell teljesítenem az atádi pályát, én viszont 11 órán belülre akartam szorítani az időeredményemet. A kerékpározás jelentette a holtpontot; az esős idő, a csúszóssá vált pálya sokat kivett belőlem is – mondta Tomaschof Kata laptársunknak, a Somogy Megyei Hírlapnak.

A férfiaknál a korábban főként középtávon remekelő Berekméri Péter örülhetett a végén – 8:36:55 órás időeredménnyel, megelőzve Erdélyi Dániel és Szilágyi Pétert.

(Nagyatádon két csapattal állt rajthoz a szintén dunaújvárosi Pannon Triatlon Klub – az eredményekről holnapi kiadásunkban olvashatnak részletesen – a szerk.)