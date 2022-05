Akik C-2 500 méteren olimpiára akarnak jutni, Hajduékat kell legyőzniük

Az első erőfelmérő előtt a sokszoros korosztályos bajnok és világbajnoki érmes Slihoczki Ádám visszatekintett a mögötte hagyott felkészülési időszakra. Elmondása szerint jól sikerült, azonban azt nehéz volt megszoknia, hogy kevesebben vannak, mert korábbi csapattársai közül Kiss Balázs eligazolt, Kovács Máté és Horváth Benedek abbahagyta.

– ­Mindannyian jó barátaim, és eleinte hiányzott az a légkör, amit megszoktam. Jobban szerettem nagyobb közösségben edzeni, hiszen akkor húztuk is egymást, amikor motiváltan állt oda mindenki. Ettől függetlenül persze tudtam készülni, a munkával sosem volt bajom, inkább a hangulat hiányzott, ezért az első pár hétben kisebb kedvvel is jöttem le. Majd átértékeltem a dolgokat, és már nincsen ezzel gond. Erőnlétileg sokat fejlődtem, eddig sem volt ezzel probléma, de most úgy érzem, még egyet léptünk előre. Az volt a fő cél, ne legyek nehezebb, az izomtömeg adott volt, inkább annak állóképességére edzettünk télen. Ez ahhoz kell, hogy a futam záró méterein ne savasodjak be, és még legyen erő az utolsó méterekre – mondta.

Aztán már akkor vízre szálltak tavasszal, amikor még kis jégdarabok úsztak a Dunán, vagy éppen esett a hó, azaz a kellemes időjárás még odébb volt. Ami a munka vizes részét illeti, Ádám úgy érzi, ott is jól haladtak, viszont kicsit hiányolta a szezon eleji versenyt.

– Általában minden évben volt egy rangsoroló, nagyjából tét nélkül, ami most elmaradt, a felnőttkeretet is e nélkül jelölték ki a múlt heti világkupára. Így most a válogató lesz az első éles megmérettetés, aminek annyira nem örülök, mert jó lett volna felmérni magam és egy élesebb versenyhelyzetben kipróbálni. Mert nyilván ez más, mint az edzés – jegyezte meg a ­DKSE kenusa, aki az U23-as korosztályban szeretne vitézkedni. Szegeden ez nem lesz különbontva a felnőttektől, hiszen nincsenek annyian, így az ott elért eredményeket veszik majd figyelembe az érintett versenyzőknél. Az idei szezonban az ötszáz páros és az ötszáz egyes lesz Ádám számára a prioritás, ezekben szeretne kijutni az U23-as világbajnokságra, amihez külön motivációt ad, hogy azt szintén Szegeden rendezik majd meg.

Ott pedig a korábbi utánpótlás-eseményeken is hihetetlen hangulat uralkodott, szóval a hazai fellegvárban még különlegesebb élmény evezni, ahol a közönség elképesztő pluszenergiákat képes felszabadítani. Egyébként a ­DKSE sportolója tavaly már a felnőttek között is villantott a szegedi Kocsis Ádámmal: C-2 1000 méteren megnyerték a magyar bajnokságot.

Aztán egy kicsit előreszaladtunk 2024-ig, s amikor az olimpiát kérdeztem, nevetve válaszolta, hogy lesz.

– Most nem zárnám ki a lehetőségét, addigra huszonnégy éves leszek, azaz korban és erőnlétben mindenképpen odaérhetek. S hát ki ne szeretne a földkerekség legrangosabb és legnagyobb sporteseményén szerepelni, oda eljutni. Azt, hogy ennek jelen pillanatban van-e realitása, azt a versenyek után tudom inkább megmondani. Ugye C-2 500 méteren az elmúlt évek eredményei alapján klubtársam, Hajdu Jonatánék párosa a legjobb. Szóval, most a válogatón fel tudjuk mérni, amennyiben rajthoz tudnak állni, hogy hol tartunk, és mennyire vagyunk tőlük. Szerintem ahhoz, hogy valaki indulhasson az olimpiai kvótáért, őket kell legyőzni. Természetesen ezt megpróbáljuk, de nyilván ezzel nemcsak mi leszünk így, hanem sokan mások is, akik az ötkarikás műsorra került fél kilométerre helyezik át a hangsúlyt – fogalmazott.

A DKSE kenusa a tavalyi U23-as vb-n Kollár Kristóffal, korábbi dunaújvárosi versenyzővel ment ötszázon, ahol ötödikek lettek. Bár nagyon szoros volt a befutó, orrhosszal csúsztak le a dobogóról, de a második hely is közel volt úgy, hogy nem túl sokat gyakoroltak. A verseny előtt pár héttel dőlt csak el, hogy ők indulnak, ahhoz képest érték el ezt az eredményt.

– Ennek alapján, amennyiben meglesz a kvóta, mindenképpen dobogóra várom magunkat a vb-n, az a célom, hogy érmet szerezzünk. A magyar bajnokság inkább teher nélküli verseny, mivel az nem válogat sehova, de éppen ezért szeretem is. Rengeteg számban el lehet indulni, hozni az érmek mellett a pontokat a dunaújvárosi egyesületnek, ami nagyon fontos dolog, és kell is. Elsőként azonban a szegedi megmérettetés sikerüljön jól – húzta alá Slihoczki.

Benevezték, de még kérdéses Hajdu Jonatán szereplése

A versenyen a DKSE csapatát elvileg kilencen képviselik majd: Hajdu Jonatán, Slihoczki Ádám, Kulcsár Dorina, Kovács Áron, Árva Gréta, Mészáros Fanni, Szellák Szabina, Éberhardt Richárd, valamint Furtai Ferenc. Azonban Hajdu szereplése még nem teljesen biztos, ő ugye a múlt hétvégi első világkupafutamot is ki kellett hagyja vállfájdalmai miatt. – Remélhetőleg a hét­végi válogatóra rendben lesz, és el tudnak indulni Fekete Ádámmal párosban – mondta Hüttner Csaba szövetségi kapitány az M4 Sportnak adott interjújában az egységről, amely a ­tavalyi koppenhágai világbajnokságon az új olimpiai számban, C-2 500 méteren lett ezüstérmes.

A kajak-kenusok első vb-válogatóját péntektől vasárnapig rendezik Szegeden, majd egy hónap múlva következik a második, egyben utolsó válogató. Az idei vb-t augusztus 3. és 7. között a kanadai Halifaxben rendezik, a kontinensviadalra pedig a müncheni multisport-Eb keretében kerül sor augusztus 18–21-én.