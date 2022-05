A férfiaknál Tomcsányi Benedek talajon, a hölgyeknél Makovits Mirtill felemáskorláton, Mayer Gréta ugráson került a legjobbak közé a tornászok várnai Challenge Világkupáján, ahol Kardos Botond talajon, Kiss Balázs gyűrűn lesz előszámú tartalék a finálékban.

A selejtezők első napjával vette kezdetét a bolgár viadal, ahol a férfiak három, a hölgyek két szeren mutatkoztak eb. A férfiaknál Bátori Szabolcs lólengésen 12.000, míg gyűrűn 12.550 pontot kapott, így számára véget is ért a Világkupa, hiszen Bátori csak ezen a két szeren indult. Tomcsányi Benedek lólengésen 11.500 ponttal zárt, talajon azonban szép gyakorlatot mutatott be, és 13.750 ponttal a hatodik helyen jutott a fináléba. Ugyanitt a nagy visszatérő, Kardos Botond 13.350 ponttal kilencedikként zárt, így elsőszámú tartalék lesz, csakúgy, mint Kiss Balázs, aki gyűrűn 13.600 pontot ért el.

A hölgyeknél Makovits Mirtill felemáskorláton 13.000 ponttal hatodikként kvalifikált a döntőbe, míg Mayer Gréta ugráson (12.975) készülhet a fináléra. Felemáskorláton Szilágyi Nikolett 11.900 pontot kapott.

A selejtezők pénteken folytatódnak, ahol a férfiak ugráson, korláton és nyújtón, míg a nők talajon és gerendán szerepelnek majd.

Szűcs Róbert, vezetőedző: Túl vagyunk az első napon, egész jól tornáztak a fiúk, Bátori Szabolcs lovon és gyűrűn versenyzett, mindkét gyakorlatát megcsinálta lovon és gyűrűn. A kiviteli pontszámai javultak,de még tovább kell csiszolni azokat. Kiss Balázs gyűrűn mutatkozott be, 9. lett, az erőelemein kell még kicsit pontosítani. Kardos Botond talajon versenyzett, jó gyakorlatot csinált, de az utolsó sorából kilépett így ő is kilencedik. Tomcsányi Benedek a lólengést elrontotta, viszont talajon szép gyakorlatot csinált, és a 6. helyen döntőbe került. Bízom a jó folytatásban, pénteken ugráson és korláton Tomcsányi és Kardos, nyújtón Kiss Balázs és Kardos Botond szerepel.

Botyánszki Mariann, edző: A mai napon felemáskorláton mindkét versenyzőnk jól szerepelt. Makovits Mirtill kifejezetten kevés pontatlansággal dolgozott, ami finálét is ért ebben az egyáltalán nem könnyű mezőnyben. Ugráson Mayer Gréti két szép gyakorlatot mutatott be, ezzel szintén döntős. Felemáskorláton Szilágyi Nikolett is szépen dolgozott, szóval izgalommal, optimistán várjuk a pénteki folytatást.

Részletes program, World Challenge Cup, Várna (helyi idő szerint )

Május 27. 14:00-17:40, selejtezők; 2.nap (férfiak: ugrás, korlát, nyújtó; nők: talaj, gerenda)

Május 28. 13:30-17:00, szerenkénti döntők; 1.nap (férfiak: talaj, lólengés, gyűrű; nők: ugrás, felemáskorlát)

Május 29. 13:30-17:00, szerenkénti döntők; 2.nap (férfiak: ugrás, korlát, nyújtó; nők: talaj, gerenda)