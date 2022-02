A vendégcsapatnak a létszámmal is voltak kisebb gondjai, hiszen a mezőnyben hadra fogható játékosok számát tekintve is hátrányban kezdték a játékot.

Szigetszentmiklós– Dunaújváros Futsal 3–1 (1–0)

DF: Cseresnyés – Kovács, Csányi, Szili, Perjési. Csere: Bán (kapus), Béni, Lajos, Bar­tha, Szabó, Dobrovitz, Facskó.

A hazaiak vezető gólját Závodszky Ádám szerezte meg, s ezt az előnyt megőrizték a szünetig. A második félidő az újvárosiak elképzelése szerint kezdődött, hiszen Lajos Loránd Attila lövése már a második percben a hálóban táncolt.

A Szigetszentmiklóst nem törte meg ez a fordulat, és ezt előbb Varga Bence Lajos, majd Csapó András góljaival is igazolták. Utóbbi a végeredményt is beállította. Az újabb góljuktól Szili Szabolcs „tisztáldozattal” mentette meg a Dunaújváros csapatát, hiszen utolsó emberként lerántotta a kapura törő ellenfelét, és ezért kiállították.

Tisztelve a házigazdát, de vajon az a papírformát jelenti, hogy ilyen különbséggel győzték le a jó képességű csapatként jellemzett újvárosiakat? Attól tartunk, mára már igen.

Nagy Roland, a Szigetszentmiklós játékosedzője nem véletlenül mondta a 4–4-es eredményt hozó dunaújvárosi meccs után: – Átléptünk egy lélektani határt, hiszen a szezonban ez volt az első idegenbeli pontszerzésünk. Természetesen győzni jöttünk, de az egy pontnak is örülünk. Sajnos sok a sérültünk, és a mai mérkőzésen is ketten hozzájuk kerültek, ezért eléggé foghíjasan tudtuk végigjátszani a mérkőzést. Ezzel együtt igyekszünk felfele nézni, mert az idén is szeretnénk bekerülni a rájátszásba.

Nem tudhatjuk, hogy mit tettek a sikerük eléréséért, de most ötpontos hátrányba kerültek a kitűzött céljukhoz képest, a Dunaújváros Futsal deficitje pedig hét. A folytatásban a másodosztályban való tagságukhoz a képességeikhez méltó játékkal kell előrukkolniuk. Természetesen a hideglelős alsóházban.

A szívben és a fejben van a baj, mondta Facskó József, a Dunaújváros Futsal edzője: – A csapat ezúttal is mélyen a tudása alatt, fittyet hányva a taktikai utasításokra, szemmel láthatóan a saját elképzelései szerint vétkes megoldásokat alkalmazva játszott. Megérdemelt vereséget szenvedett el.

A bajnokság állása